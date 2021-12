Serrat en 'El Hormiguero': "Antes de que me despida un virus, la salud o el público, prefiero despedirme yo"

Joan Manuel Serrat acudió este martes al programa de Antena 3, días después de anunciar que dejaba los escenarios, para hablar de su gira 'El vicio de cantar' que lo llevará a recorrer España y América a partir de abril de 2022 para despedirse de todos sus seguidores.





ADIÓS A LOS ESCENARIOS



Pablo Motos comenzó la entrevista al popular cantante por todo lo alto y nada más poner un pie en el plató le preguntó: "¿Cómo te vas a ir si la gente te aplaude como lo hace?", a lo que Serrat no dudó en contestar afirmando que "antes de que me despida un virus o la salud o el público, prefiero despedirme yo. Cuando empecé no tenía una fecha de caducidad, pero lo que me ha hecho decidirlo han sido estos más de dos años viviendo lo que estamos viviendo".



El cantante de 'Caminante no hay camino' explicó que se dio cuenta de que debía tomar una decisión sobre su futuro profesional no obstante "planteo la retirada después de un año haciendo conciertos, que espero que sea suave, agradable, dulce y muy emocionante. Además, hacerlo a los 79 años no me parece una mala edad", y recordó que en la gira que comenzará el próximo año dará sus primeros conciertos tras casi tres años de parón.

El último lo hizo junto a Joaquín Sabina.



Además, también reconoció que pensar en la última canción que cantará en su carrera le provoca cierta angustia y utilizó un símil futbolístico para comentar cómo se siente respecto a este asunto: "yo voy como Simeone, partido a partido".





.@JoanM_Serrat: "Una de las peores cosas de esta sociedad es la forma que tiene de tratar a sus viejos" #SerratEH pic.twitter.com/LNeWUuHqS2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 7, 2021

La música ha sido la protagonista de la entrevista, al igual que lo ha sido de la vida de Serrat, y Pablo Motos no quiso perder la oportunidad de preguntarle porEl presentador de 'El Hormiguero' afirmó que en su opinión es. Sin embargo, su invitado explicó que no estaba de acuerdo: "Hay cientos de canciones que me han llevado a mí con emociones y aprendizaje a que salga esta canción. Eso sí,".Además, Motos no quiso irse sin preguntarle al conocido cantante por. Joan Manuel Serrat contó que tiene el original y dos copias: "El original está en una caja fuerte y en algún concierto lo saco, pero".También relató cómo había llegado el famoso taburete a sus manos: ", en Barcelona, un día me lo llevé a casa y desde entonces lleva conmigo con el beneplácito del dueño del bar. Se fue deteriorando y".No solo de conciertos y carrera musical han hablado Joan Manuel Serrat y Pablo Motos, también ha habido tiempo para otros temas.La vejez ha sido uno de ellos. Tras una pregunta del conductor del espacio sobre el tema, el intérprete ha dado su opinión sobre la forma que tiene la sociedad de tratar a sus mayores: ", todo aquello que le da miedo lo ignora. A los viejos los trata como Kleenex. Hay una tendencia a desprenderse de los ancianos, pero tenemos todas las cuentas pendientes con ellos.".Antes de despedir el programa, Pablo Motos quiso dedicarle a Serrat unas bonitas palabras: "".