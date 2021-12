Cristina Porta y Luca Onestini: guerra de reproches en la última entrega de 'Secret Story'

Tras su semana más dura, Luca Onestini y Cristina Porta se han encontrado en la 'Sala de la verdad' y no han podido evitar otra gran bronca.



Hasta hace unos días, Porta y el italiano parecían formar una pareja sólida dentro del concurso, pero esa idílica apariencia se ha ido resquebrajando y se ha convertido en una auténtica guerra entre ambos. Durante esta semana no han parado de sucederse peleas y gritos entre ellos que parecían anunciar el fin de la relación. Todo comenzó cuando Luca Onestini decidió ser nominado para que la periodista pudiera conseguir la inmunidad.



El programa decidió ayer provocar un encuentro entre ambos dentro de la 'Sala de la verdad', y aunque en un principio parecía que todo iba a acabar peor de lo que había empezado, finalmente, la sangre no llegó al río.

La tensión entre ellos era tal, que Porta llegó a plantearse saltarse las normas del programa y no acudir a la cita, pero finalmente cambió de idea y accedió al cara a cara con la persona más importante de la casa para ella.





¡Cuánta tensión en la Sala de la Verdad de Luca y Cristina! ?? En shock #SecretCuentaAtrás13 pic.twitter.com/8M0knPDLWu — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 7, 2021

Así han continuado Cristina y Luca su tensa conversación en la Sala de la Verdad #SecretCuentaAtrás13 pic.twitter.com/Ipi5OjjzSz — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 7, 2021

Que te callen con un buen besazo ?? >>>>>>>>



Parece que todo se ha solucionado entre Cristina y Luca. ¿Será la definitiva? #SecretCuentaAtrás13 pic.twitter.com/gIt4Q6cF1G — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 7, 2021

Una vez dentro del cubo visionaron juntos algunas de las discusiones que habían protagonizado y vídeos de lo que dicen el uno del otro cuando no están juntos.. He hecho todo lo que he hecho porque lo he sentido y solo esperaba un abrazo o un beso" y ha asegurado que pensaba que su relación sería más fuerte y tranquila.de las acusaciones del hermano de Gianmarco, aunque ha empezado a hacerlo marcando distancias: ". No voy a decir nada más. Ya le he dicho todo lo que tenía que decirle, no puedo más", afirmaba la concursante.con más reproches y la ha acusado de "tirar la toalla a la primera" asegurando que es una persona que al pedirle ayudaParecía que todo iba de mal en peor, peroy no pudo resistirse a decirle lo que realmente siente por ella: "".r, sí, peroy en un primer momento se ha puesto a la defensiva: "Ya me ha dicho esto, pero aun así me dice que mi objetivo es que le echen€ No entiendo nada".Luca Onestini se vio obligado a dar alguna explicación más a su chica y, finalmente, lograron superar la tensión con la que entraron en el cubo yAunque tras ver unas imágenes de Cristina en las que hablaba de él, el italiano aún ha tenido un último reproche para su novia: "flipo, deberías hablar más conmigo y no tanto en el cubo".