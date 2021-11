Cristina Pedroche da los primeros detalles de su vestido de Nochevieja

Cristina Pedroche ha hablado en su programa, Zapeando, sobre los preparativos del vestuario que lucirá el próximo 31 de diciembre en la Puerta del Sol.



En una conversación sobre las campanadas de La Sexta, que estarán presentadas por Dani Mateo y Cristina Pardo, el presentador del programa ha querido preguntar a Pedroche sobre los preparativos de su noche más especial. La colaboradora ha asegurado que está nerviosa, aunque ha aclarado que el vestido está casi listo y sólo faltan algunos detalles como los complementos, algo que ha sorprendido a sus compañeros, especialmente a Lorena Castell, quien no ha dudado en manifestar que normalmente la madrileña apura hasta el último minuto.



La mujer de Dabiz Muñoz no ha querido desvelar mucho más sobre su look, pero ha dejado claro que volverá a confiar en el criterio de su estilista de cabecera, Josie, con el que lleva trabajando ocho años.









Sólo nos queda esperar para descubrir con qué nos sorprenderán en esta ocasión.