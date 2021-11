El mensaje en el que María Patiño parece alegrarse del cáncer de Ana Rosa

Cuántas veces se han originado malentendidos, e incluso discusiones, debido a que un mensaje en WhatsApp o en Twitter se malinterpreta al no poder apreciarse el tono con el que se escribe o al faltar el contexto.



Es lo que ha pasado con María Patiño, que intentaba enviar a través de la red del pájaro azul un mensaje de apoyo a su compañera de cadena Ana Rosa Quintana y muchos tuiteros lo interpretaron justo de la forma contraria: como que la presentadora de Socialité se estaba alegrando del cáncer de Quintana.





Nada es gratuito, recoges lo q siembras!!! https://t.co/K07MlLPzqF — Maria patiño (@maria_patino) November 2, 2021

Periodismo riguroso. Reflejo el cariño recibido ante un tweet de agradecimiento pero.. me niego ensuciar un sentimiento blanco — Maria patiño (@maria_patino) November 2, 2021

Hay que reconocer que el "Nada es gratuito, recoges lo que siembras!!!" dedicado por Patiño suena por lo menos ambiguo, y puede entenderse como lo hicieron muchísimos tuiteros, que no entendían cómo mientras Susanna Griso y Julia Otero le enviaban sus mejores deseos de recuperación,Cierto es que el verdadero sentido del tuit de María Patiño se entiende si se mira a qué mensaje está respondiendo, pero en las redes sociales todo va demasiado deprisa para revisar el contexto. Porque Patiño no estaba respondiendo a un tuit de Ana Rosa en el que revelaba su cáncer, sino a otro en el que agradecía todas las muestras de apoyo recibidas, con lo que en el fondoDe hecho, Patiño, desbordada por lo sucedido, escribía horas despuésante las críticas recbidas. "Reflejo el cariño recibido ante un tuit de agradecimiento pero... me niego a ensuciar un sentimiento blanco".Por si había alguna duda de sus intenciones,, incluyendo un primer plano de Ana Rosa Quintana acompañado por el siguiente texto: "Poca gente sabe tu capacidad de cuidar a tu gente. Nunca en la vida olvidaré como me cuidaste. Siempre diré que para triunfar, hay que tener alma. Ha llegado la hora de que los demás te cuidemos. Somos muchos los que nacimos bajo tus alas. En breve volverás a volar y tus polluelos estarán deseando tenerte cerca. Ha llegado la hora de centrarte en ti y en los tuyos. Gracias, Ana Rosa Quintana".