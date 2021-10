Ana Morgade se viste con un portatrajes en la Seminci

La humorista y actriz Ana Morgade quiso reivindicar durante el paseo por la alfombra roja (que en esta ocasión era verde) de la Seminci la libertad de las mujeres para tener el cuerpo que quieran y vestirse como deseen sin claudicar ante la tiranía de la moda. La madrileña, que fue una de las presentadoras de la gala inaugural de la Semana del Cine de Valladolid el sábado por la noche, relató en sus redes sociales la razón de haber acudido de esa guisa, algo a lo que no se dio importancia hasta entonces porque se pensó que Morgade llevaba un vestido con forma de portatrajes, pero no.





"My alfombra verde today.porque siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha. No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha", explicó la humorista en Instagram.Morgade, con 611.000 seguidores en esta red social, continuó su alegato reconociendo que intentar seguir los cánones de la moda le ha provocado problemas. "Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero no, era mi actitud la errónea.. No puedo cambiar qué se considera un cuerpo aceptable o no, y mucho menos cambiar mi autoestima de un día para otro, y mi relación más o menos despiadada con mi cuerpo (que acaba de hacer la proeza de fabricar a una personita, así que creo que se merece que lo mime un poco)", continuaba la actriz, que se refería a que en marzo fue madre por primera vez.Ana Morgade terminaba su publicación explicando cómo surgió la idea de vestirse con el portatrajes. Dándole vueltas de madrugada, rumiando qué lucir esta vez, pensé:Y voilà. Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante. Y saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto".Por supuesto la decisión de Ana Morgade provocó todo tipo de reacciones, a favor y en contra, en las redes sociales. Una de las personas que contestó su post en Instagram fue la granadina, la vencedora de Operación Triunfo 1, que le respondió con un "Te aseguro que te entiendo".