Jordi Évole se desvanece en directo

El popular periodista Jordi Évole visitaba el jueves de nuevo El intermedio, programa dirigido y presentado por el humorista El Gran Wyoming, cuando sufrió un nuevo ataque de cataplexia, tal como ya le sucedió en una anterior aparición en el programa de La Sexta que obligó a suspender su intervención ante la preocupación del atónito presentador del programa.

Mientras ambos hablaban de las próximas entregas de su programa Lo de Évole, el periodista catalán volvió a sufrir otro ataque de su enfermadad y mientras Wyoming seguía hablando mirando directamente a cámara, Jordi Évole se frotaba los ojos y recogía su cabeza entre sus brazos apoyado en la mesa. Cuando la cámara enfocó este comportamiento el presentador mostró su evidente preocupación.

No obstante, Wyoming se tranquilizó enseguida conocedor de la enfermedad del invitado y que ya en febrero Évole sufrió un ataque de cataplexia cuando acudió a El intermedio a para presentar el documental sobre la última charla con Pau Donés Eso que tú me das.





En un momento del programa Wyoming aseguró que "me tengo que controlar porque me dicen que te voy a dar un pasmo, es mucha responsabilidad", mientras Évole se reía de sus ocurrencias. Pero lo que provocó las carcajadas del reportero fue cuando Wyoming exclamó: "No me traigáis a niños burbuja, coño".



"Me lo estaba pasando bien, pero vamos a tener que dejarlo". El periodista catalán no pudo contener la risa, que le provocó el ataque de cataplexia, por lo que tuvo que apoyar en la mesa los brazos y la cabeza mientras que el presentador intentaba despedir el programa sin éxito: "Jordi, me vas a joder el programa", señaló Wyoming mientras veía a Évole que no podía parar de reír. "¡Que entre el Samur!", exclamó Wyoming antes de levantarse de la mesa de El intermedio y le daba unas palmadas en la espalda al catalán antes de marcharse.