'Sexo/Vida', un alegato por la sexualidad de las mujeres casadas y con hijos

Un alegato en favor de la sexualidad de las mujeres casadas y con hijos. Así es Sexo/Vida, la nueva serie de Netflix, una historia inspirada en el libro superventas 44 capítulos sobre 4 hombres de la estadounidense BB Easton. "Hay muchas series sobre sexualidad femenina, pero siempre son historias de mujeres solteras y terminan cuando tienen hijos. No hay series sobre mujeres que sean madres que exalten su sexualidad", cuenta a Efe la escritora. En Sexo/Vida la historia gira en torno a ello, a la sexualidad apagada tras varios años de matrimonio y cómo puede revivirse gracias a un triángulo amoroso, el formado por Billie Connelly (Sarah Shahi), su marido Cooper (Mike Vogel) y el pasado que ella añora y rememora en su diario, inicialmente como vía de escape a sus pasiones. Billie no siempre fue una esposa y madre de casa en los suburbios. Antes de casarse y mudarse a Connecticut, era un espíritu libre que vivía con su mejor amiga Sasha (Margaret Odette) en Nueva York, donde trabajaba y salía de fiesta.

El hastío de la vida matrimonial con un marido aparentemente aburrido y casi perfecto la lleva a escribir un diario y a fantasear sobre sus apasionadas hazañas con su exnovio Brad (Adam Demos), el gran amor que nunca superó. La vida marital de Billie da un giro después de que su marido encuentra el diario. Aunque la serie está inspirada en su historia, Easton no ha participado de modo creativo en la adaptación. Pero Billie es, ante todo, una interpretación suya, una psicóloga infantil que trabajaba en un colegio y que comenzó a escribir sus memorias para desahogarse. Desde entonces, no solo su matrimonio sino su vida fueron una revolución. "Lo escribí para mí, me estaba entreteniendo", dice la autora.

diferencias La serie, explica, solo está inspirada en el libro. "Tomaron la trama central, una esposa y madre que en su matrimonio está completamente en un segundo plano y que comienza a escribir sobre su pasión por aquel chico como una forma de encontrarse a sí misma nuevamente y su esposo tropieza con este diario. Lo que sucede a continuación en mi libro es divertido, conmovedor y sexy, lo que pasa en la serie es dramático, escandaloso y realmente tenso", cuenta la escritora.

Más allá de su propio desahogo, 44 capítulos sobre 4 hombres ha significado para la autora una reivindicación de la sexualidad femenina tras la maternidad. "Históricamente las mujeres han sido reprimidas y controladas y se les ha dicho que sus deseos son vergonzosos o que podrían encarcelarlas o matarlas... La sexualidad de la mujer siempre ha sido una especie de fuente de miedo. Creo que estamos empezando a ver cambios, pero va a llevar tiempo", apunta.