Los dramas turcos y alemanes son tendencia en el 54% de los hogares

El tiempo libre durante los meses de confinamiento aumentó, y como consecuencia, habían más horas al día para dedicarlas al consumo de películas y telenovelas o series. La fundación The Family Watch realizó un estudio basado en las métricas de audiencia de Kantar Media para estudiar el nuevo comportamiento que surgió a partir de la llegada de la pandemia.

"La pandemia reforzó la posición de las plataformas en el panorama audiovisual mundial y les quitó la razón a los que daban por muerta a su hermana mayor, la tele de siempre" dijo el guionista, crítico de televisión y realizador, Alberto Rey.

Este profesional televisivo explicó que las generaciones de nuestros abuelos consumen diferente porque son espectadores de la televisión tradicional, aquella que es lineal. Y hace hincapié en que los más jóvenes ven la ficción en las plataformas digitales.

También es relevante que en España la calificación que se hace de grupos de edad para contenidos audiovisuales es diferente a la que siguen en otros países europeos. Es por eso, en palabras de la directora de la fundación, que "muchos menores consumen determinadas películas no adecuadas para su edad".

Esto es un problema que preocupa tanto a padres de familia como a profesores, quienes piden que "se regule este tema pensando en la protección y el buen desarrollo de los menores y los jóvenes".

Según The Family Watch, el consumo televisivo durante el tiempo de confinamiento supuso el 63%, siendo más hombres que mujeres. Además, el 54% de las familias reconocieron que la nueva situación en los hogares los llevó a cambiar los hábitos de uso de las plataformas de cine y series. El 41,5% de las personas admitieron que aumentó el tiempo que dedicaban a ver la televisión.

Las películas alemanas: abaratan costes

El cine alemán conquistó en los últimos meses las parrillas televisivas españolas. Estas producciones suelen ser de bajo presupuesto, cuentan historias sencillas, muestran paisajes espectaculares y consiguen unos datos de audiencia decentes.

"Son rentables y parecen casi postales: entretienen y mantienen ahí al espectador aunque no tengan una gran producción" sentenció un profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, Juan Francisco Gutiérrez.

Suelen ser películas que se ruedan en un mes, con una duración de 90 minutos y dirigidas a mujeres mayores. Es por eso que las personas saben por adelantado que se van a encontrar en esa franja horaria. Entre estos éxitos de sobremesa se encuentran 'Corazones ocupados', 'La cabaña en el Tirol' y 'Enamorada de mi jefe'.

Las telenovelas turcas: buena acogida

Las producciones turcas fueron el gran descubrimiento de las cadenas españolas, aunque en un principio no se apostó por ellas por la desconfianza en el sector. Con cierto temor se empezó a incluir algunos títulos en las parrillas. El éxito fue inmediato y desde aquel momento, todos deseaban tener dentro de la programación al menos uno de estos dramas. Entre las seis mejores están:

'Mujeres'. Fue la primera en arrasar en prime time de un canal de televisión generalista en abierto, con dos millones de espectadores por cada capítulo.

'Madre'. Es una adaptación de una teleserie japonesa pero que en Turquía adquirió más ingredientes para aumentar su dramatismo.

'Fatmagül'. Fue la primera novela turca que se atrevieron a programar en un canal de televisión conocido en España. La primera telenovela que permitió a las demás abrirse hueco en el mercado español.

'Mi hija'. La única serie con temática diferente ya que un padre es quien cuida de su hija, la cual no conocía.

'Love is in the air'. Telenovela con una historia de un enamoramiento fingido, que cuenta con los marcados estándares de belleza tanto femenina como masculina. En los últimos meses ganó mucha popularidad a nivel mundial.