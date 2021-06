Muere la periodista Mila Ximénez a los 69 años

Mila Ximénez, colaboradora del programa Sálvame ha fallecido este miércoles a los 69 años como consecuencia del cáncer de pulmón que le fue detectado hace un año. Así lo ha adelantado la revista Lecturas de la que también era colaboradora.



A mediados de junio del pasado año, a través de una llamada telefónica a 'Sálvame', la colaboradora de televisión desvelaba que le habían detectando un cáncer de pulmón a raíz de unos fuertes dolores de espalda. Según explicó ella misma en Sálvame su oncóloga le explicó que su tumor "no estaba del todo localizado".



"Tenía muchísimos dolores en el programa La última cena, me dolía muchísimo la espalda. Hablé con María Teresa Campos para hacerme una resonancia. Pensé que tenía un pinzamiento en la espalda. El diagnóstico es que tengo un tumor, un cáncer de pulmón", contó Ximénez, que en 2015, ya se había enfrentado a un tumor en el útero encontrado en una revisión exhaustiva antes de participar en el reality Supervivientes. La colaboradora televisiva tuvo que enfrentarse a una operación.



Además, la periodista explicó en Sálvame que en esta ocasión su enfermedad se había complicado, ya que el tumor que le habían detectado tenía ramificaciones y se había extendido a otras zonas del cuerpo: "Los médicos me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar", lo que complicó el tratamiento.





Apartada de la televisión

Muestras de apoyo en redes sociales

El viaje es infinito. Siempre juntos, Mila. pic.twitter.com/AcwauS3LPU — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 23, 2021

Joaquín Prat muy emocionado comunica en Telecinco, en su cadena el fallecimiento de la extraordinaria Mila Ximénez #AR23J #YaEsMediodía765 pic.twitter.com/0vYZ5ndqcI — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 23, 2021

Hoy despedimos a nuestra querida compañera Mila Ximénez con todo el dolor de nuestro corazón. No tenemos palabras para describir el orgullo que ha sido trabajar a su lado. Todo el equipo de Lecturas estamos consternados. Mila será, para siempre, inmortal ?? pic.twitter.com/bRUFaxPa4p — Lecturas (@Lecturas) June 23, 2021

Trayectoria

Ágatha Ruiz de la Prada dedica su premio a Mila Ximenez por su delicado estado de salud?? pic.twitter.com/gi0KItfeoO — #RocíoYoTeCreo???? (@Osc_26) June 19, 2021

Desde que le diagnosticasen el cáncer de pulmón la colaboradora se ha sometido apara intentar acabar con la enfermedad y se encontraba aen su casa, tras despedirse de su entorno más cercano.Y es que ya a principios de junio, Mila Ximénez tuvo que ser ingresada en laz trasy en las últimas semanas ha estado acompañada por su hija Alba Santana, sus tres hermanos, Manolo, Concha y Encarna, y sus amigos más cercanos, que han estado muy pendientes de la colaboradora.También sus compañeros y amigos Raúl Prieto, David Valldeperas, Belén Rodríguez, Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Terelu Campos se han volcado con Mila, a la que han arropado hasta el último momento.Desde que la noticia se ha dado a conocer, numerosos rostros conocidosy se han despedido de la periodista en redes sociales. "El viaje es infinito. Siempre juntos, Mila", ha escrito Jorge Javier junto a una foto en la que aparecen ambos.Su compañera de cadena,, ha señalado en una rueda de prensa que su fallecimiento es "un palo tremendo para esta casa. Quiero dar el pésame a su hija, sus hermanos, su familia. A todos los compañeros de Sálvame que estarán viviendo uno de sus peores días".Periodista de formación, Mila Ximénez (Sevilla, 1952) ha trabajado en varios programas de televisión a lo largo de su carrera profesional, lo que le han valido para hacerse un nombre en el mundo audiovisual. Sin embargo, comenzó su andadura colaborando en revistas de tenis. Años más tarde, en 1986, comenzó a trabajar en ABC donde se encargó de una sección semanal,, en la que entrevistaba a personajes conocidos. También trabajó en La Revista, junto a Jaime Peñafiel, y en la Cope.Tras un paréntesis de varios años, regresó a la actividad profesional a principios de los años 2000, incorporándose a la plantilla de colaboradores de numerosos programas de Telecinco, comoDesde 2009, ha sido una de las tertulianas estrella de Sálvame y Sálvame Deluxe, programas presentados por Jorge Javier Vázquez.También participó hace cinco años en la 15 edición de "Supervivientes" y no dudó en subir a la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en enero de 2020, para presentar una de las colecciones dequien hace unos días le enviaba un mensaje de apoyo desde las redes sociales.