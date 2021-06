'La batalla por Britney' cuestiona las leyes del tutelaje

A sus 39 años, Britney Spears no tiene control sobre su vida. Tras sus sonados problemas y adicciones, la princesa del pop quedó bajo la tutela legal de su administradora y de su padre. Desde hace 13 años, no tiene control sobre sus finanzas ni potestad para tomar sus propias decisiones. Un documental sobre su lucha por recuperar el control de su vida se estrena hoy miércoles a las 20:55h en #0 (dial 7) y también estará disponible en el servicio bajo demanda de Movistar+.

La serie respasa el auge y decadencia de la carrera de la artista norteamericana, al tiempo que reivindica su legado.

La batalla por Britney es un documental dirigido por el británico ganador de un BAFTA, Mobeen Azhar. En otoño de 2020, el cineasta viajó desde Los Ángeles a Kentwood, Louisiana, la ciudad natal de Britney para desenredar las complejidades que rodean su tutela.

Para ello, Azhar se metió de lleno en uno de los clubs de fans más apasionados por la cantante y creadores del movimiento #FreeBritney.

En palabras del director: «Fui a Los Ángeles en busca de la verdad de cómo Britney Spears, una de las mayores estrellas del pop del planeta, terminó bajo tutela. Me encontré en un mundo de abogados, superfans y paparazzi y pasé tiempo con muchas de las personas que han tenido un asiento en primera fila en la vida de Britney. Este documental aprovecha la energía del movimiento #FreeBritney y cuestiona la industria, el fandom y las leyes que facilitan el tutelaje».

testimonios



El documental cuenta con los testimonios de ambos bandos e incluye entrevistas nunca antes vistas con el maquillador de Britney Spears, Billy Brasfield; su ex coreógrafo, Brian Friedman; el famoso bloguero Pérez Hilton o la abogada Lisa MacCarley, entre otros.

Britney Spears está luchando en diversas batallas judiciales para recuperar el control sobre su propia vida. En 2007 la cantante sufrió depresión, por lo que el padre, James Spears, obtuvo la tutela sobre su hija, cosa que, temporalmente, permitió un cierto equilibrio en la vida de su hija.

El padre de Britney alegó que la estrella tenía demencia para conservar su tutela. El problema es que ya han pasado muchos años de eso y Spears cree que es hora de que el padre pierda la tutela. En su documental For the record del año 2008 la artista ya expresó que no se sentía comprendida: "Cuando le digo a la gente cómo me siento, me escuchan, pero no me quieren oír".

La batalla por Britney, que el canal británico BBC sacó el pasado 5 de mayo sobre Britney Spears y la verdad alrededor de los juicios y la tutela, sirvió para debatir sobre las leyes actuales sobre el tutelaje. Este es uno de los objetivos del director del documenta, el británico Mobeen Azhar.