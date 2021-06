'Expediente Pérez' un programa de humor con tecnología 'deepfake'

El cómico Raúl Pérez ataca de nuevo con tres episodios producidos por Movistar+ en colaboracion con el Terrat (The Mediapro Studio).

Tras el exitoso Imitados a cenar con Raúl Pérez, el cómico ataca de nuevo con tres especiales de humor en los que diseccionará con ironía el universo de los youtubers, la evolución de las vacunas y comportamiento de los turistas tras el fin del estado de alarma.

Las imitaciones de Raúl Pérez se intercalarán con cameos de Raúl Cimas y Valeria Ros, entre otros. Además, será uno de los primeros programas de humor en España en contar con la tecnología deepfake, en personajes como Pedro Duque o Rosalía.

Expediente Pérez, producido por Movistar+ en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio), se emitirá los martes desde hoy (estreno en #0 y bajo demanda).

Tras el éxito navideño de Imitados a cenar, Raúl Pérez vuelve a la carga con tres programas de humor en los que el cómico se mete en la piel y la voz de los grandes informadores de hoy para diseccionar con mucha ironía el universo de los youtubers, la evolución de las vacunas en un ficticio 2027 y el comportamiento de los turistas tras el fin del estado de alarma.

Un formato sin formato, cada especial de 25 minutos de duración tendrá un presentador y un hilo conductor distinto que dará paso a diferentes sketches de humor protagonizado por las distintas personalidades de nuestro maestro de ceremonias, Raúl Pérez. A las ya conocidas imitaciones del cómico e imitador, se sumarán nuevos personajes jamás imitados en televisión, como son Dabiz Muñoz e Ibai Llanos.





Los periodistas Pedro Piqueras, Iñaki Gabilondo y Antonio García Ferreras; los youtubers Ibai Llanos y El Rubius, el cantante negacionista Miguel Bosé o el futbolista Sergio Ramos son algunos de los personajes a los que Raúl da vida en Expediente Pérez.

Además, el nuevo programa de Movistar+ en colaboración con El Terrat es uno de los primeros programas de humor en el Estado en contar con la tecnología puntera, el deepfake, gracias a United Unknown, para transformar digitalmente a nuestros imitadores Raúl Pérez y Mónica Chaparro en personajes como el ministro Pedro Duque, Fernando Alonso, Elsa Pataky o Rosalía.

El resultado son tres especiales de humor de 25 minutos de duración que, agrupados bajo el título de Expediente Pérez, retratan con mucho humor e ironía a la sociedad española de hoy en día.

No es solo el imitador más talentoso del momento sino un cómico con olfato para adelantarse a los demás: fue el primero en imitar a personajes de actualidad como Fernando Simón, Miguel Bosé o Salvador Illa. Es un referente para el resto de imitadores y un excelente cómico con chistes que van más allá del chascarrillo retratando no solo a los personajes que interpreta sino a la sociedad.

Raúl Pérez (Madrid 1976) es ingeniero técnico de Telecomunicaciones. Saltó al mundo de la comedia en ¡Anda ya!, el morning show de Los 40, y en Las noticias del guiñol, de Canal+. Actualmente colabora en el programa conducido por Andreu Buenafuente en #0, Late Motiv, donde lleva seis años revelándose como uno de los grandes imitadores de la actualidad.

"En estos tres especiales donde hablo de temas actuales en tono de comedia y con un punto crítico, aparezco con muchísimas imitaciones, caracterizado, y además con una novedad: por primera vez utilizo la técnica del deepfake, que me permitirá que personajes como Bill Gates, Pedro Duque o Fernando Alonso estén en Expediente Pérez. En esta ocasión he querido incorporar personajes femeninos y para ello he contado con una grandísima imitadora como Mónica Chaparro, que con esta técnica hará posible que intervengan las famosas que salen en el papel couche comoCarmen Lomana, Dua Lipa o la actriz que vive en Australia, Elsa Pataky".

caracterización Cada personaje conlleva cuatro horas de media de caracterización, más otra hora extra de desmaquillaje. "En el caso de Ibai Llanos estuve cinco horas sentado hasta que se completó la caracterización. Suelo llevar de media medio kilo de prótesis en la cara, aparte de pelucas, en ocasiones tatuajes, el vestuario correspondiente... Echando cálculos, puede que por mi persona hayan pasado en total nueve kilos de material en caracterización. Pero, sin duda, son kilos de felicidad porque estoy rodeado de un equipazo técnico y artístico implicado y con una calidad humana espectacular, de la mano de El Terrat, que son mi familia, y además con la seguridad de tener al lado codirigiendo a un amigo al que admiro y respeto muchísimo: Javier Durán. Espero que disfrutéis de Expediente Pérez tanto como nosotros hemos hecho ideándolo, produciéndolo y grabándolo. Reír es la única salida", ha explicado el cómico.

Expediente Pérez se emitirá los martes 15, 22 y 29 de junio en #0 (dial 7 de Movistar+) y se podrá ver bajo demanda.