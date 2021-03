Carlos Sobera, tras los pasos de Joaquín Prat en 'El precio justo'

ON

Carlos Sobera está dispuesto a defender 'El precio justo'. ON

Fue hace justo 33 años, el 29 de febrero de 1988, cuando Joaquín Prat retó a los concursantes, y a los telespectadores, a adivinar el precio de los objetos que exponía el programa (o a aproximarse lo más posible). Por este formato, emitido hasta agosto de 1993 en La 1, pasaron también otros profesionales como presentadores: Agustín Bravo, Carlos Lozano, Guillermo Romero y Juan y Medio. A partir de ahora será Carlos Sobera el encargado de marear a quienes quieran ir al programa para llevarse un premio.

El espacio, además del juego en sí, tenía como arma de seducción la presencia de azafatas, una figura que hoy en día estaría más que puesta en cuestión, al menos utilizando la misma perspectiva que en el pasado. Por El precio justo pasaron Yvonne Reyes, Verónica Mengod, Beatriz Rico, Paloma Marín y Arancha del Sol, nombres hoy más que conocidos. Para ellas era el empujón que necesitaban para introducirse en la televisión o el cine.

Los programadores están tirando del hilo de la nostalgia para poner al día una televisión cada vez más cambiante. Revisan formatos que fueron un éxito en el pasado y en casos creen que unas vueltas de tuerca pueden actualizarlos. Mediaset ha comenzado ya el casting para la selección de participantes en el nuevo Precio justo, y no se la ha jugado con el presentador. Elegir a uno de los más representativos del grupo habla de que quieren acertar sí o sí. Carlos Sobera cae bien a una audiencia que le sigue incluso en programas que no le pegan absolutamente nada.

Sobera es un profesional de largo recorrido y ha pasado por diferentes concursos, yendo del entretenimiento a los más culturales. Siempre se ha dicho que él era el sucesor natural de Joaquín Prat, y en esta ocasión parece que el dicho va en serio. Tiene una forma muy particular de actuar y su dinamismo es un buen gancho para los espectadores.

No se sabe la fecha exacta de la resurrección de El precio justo, ni hay muchos datos sobre cómo va a ser o si va a mantener las características del original. Se le sitúa en Telecinco, aunque Mediaset no ha dicho en cuál de sus canales lo va a emitir. Cuatro también parece una opción válida. Por el momento, queda esperar para saber nuevos detalles.

A pesar de los 33 años que han pasado desde aquel bisiesto 1988 en España, El precio justo no ha dejado de emitirse en otros países y es uno de los formatos más longevos de la televisión a nivel internacional, con más de seis décadas a sus espaldas (se creó en 1956), y se puede ver aún en EE.UU., donde lleva 48 años en antena en varias etapas, en Portugal, 18, o en Turquía, Tailandia o Reino Unido, con largas estancias.

Dicen que no hay nada inventado en televisión y que las novedades en entretenimiento no son más que reinterpretaciones sobre el pasado. Con el poso de morriña que parece que hay en las cadenas de televisión actuales no sería de extrañar que a la vuelta de la esquina nos encontráramos con la tercera versión de 1, 2, 3€