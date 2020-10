TVE retoma grandes relatos de ficción basados en novelas

La adaptación de la novela de Isabel Allende Inés del alma mía, traducida a más de 30 idiomas, llega mañana a La 1. Una ambiciosa coproducción internacional de RTVE, Boomerang TV y Chilevisión, protagonizada por Elena Rivera y Eduardo Noriega, que cuenta la historia de Inés Suárez, una joven y audaz extremeña que se embarca hacia el Nuevo Mundo en busca de su marido. En las Indias descubrirá al amor de su vida, el famoso conquistador español Pedro de Valdivia.

"En RTVE nos enamoramos de este proyecto en Conecta Fiction", aseguró Fernando López Puig, director de Contenidos y Canales de TVE. "Es la historia de la relación entre dos países, desde una perspectiva moderna y a través de los ojos de una mujer. Supone la vuelta a los grandes relatos de ficción basados en novelas", añadió. Jorge Redondo, productor ejecutivo de Boomerang TV, subrayó que la adaptación ha sido un reto, ya que han tenido que rodar en tres países y con tres producciones distintas. "Emulamos lo que hicieron Inés Suárez y Pedro de Valdivia: viajar de España a Perú y cruzar el desierto de Atacama para llegar a Chile. Y de pronto, estallaron las revueltas en Santiago. Tuvimos que parar tres semanas y rehacer los planes de rodaje", explicó.

Elena Rivera comentó que repetiría "una y mil veces" la experiencia. "Estoy enamorada de Inés, de esa niña de Plasencia que acaba siendo gobernadora de Santiago de Chile. Una mujer adelantada a su tiempo. Una guerrera", destacó. Eduardo Noriega mencionó que conocía "de oídas" el personaje de Pedro de Valdivia, pero que desconocía completamente el de Inés Suárez. "Otro ejemplo de tantas mujeres ensombrecidas en la Historia", declaró.

"impresionada"

Isabel Allende, involucrada desde el inicio en el proyecto, ha seguido de cerca la adaptación. "Estoy tremendamente impresionada, no solo con los actores, sobre todo Inés y Pedro, que se te meten en el corazón los dos. También con la superproducción y cómo han podido reproducir la odisea de la conquista en Perú, Chile y España", señaló la autora chilena. "Me gustó mucho la serie: es fiel a la historia, no solo a la que escribí yo sino a la verdadera de quién fue esta mujer extraordinaria, Inés Suárez, la compañera de Pedro de Valdivia. La única mujer española que llegó hasta la conquista de Chile en 1541. Una mujer que siempre he admirado por su valor, su generosidad, y olvidada por la Historia. Esta serie la trae al mundo de hoy con todos sus valores y complejidad", añadió. La serie llega mañana a La 1. Tras el estreno habrá un directo en la cuenta de Instagram de RTVE entre dos de los protagonistas: Elena Rivera y Carlos Serrano.

Esta coproducción reproduce el viaje que hicieron los personajes históricos y cuenta con una cuidada ambientación en escenarios naturales de Chile, Perú y España, donde el equipo pasó rodando cuatro meses. El rodaje, por el que han pasado más de 2.500 figurantes y ha contado con un equipo multicultural de más de 350 personas, comenzó en las localizaciones españolas de Cáceres, Trujillo y La Calahorra. Continuó en los enclaves peruanos de Ollantaytambo, Chinchero y Pisak, para finalizar en Chile, en el desierto de Atacama, Araucania, Valdivia y Santiago, donde se construyó una ciudadela de más de 5.000 metros cuadrados en la laguna Carén para representar el origen de esta ciudad.

La serie cuenta en 8 capítulos la historia de Inés Suárez, una joven y audaz extremeña que se embarca hacia el Nuevo Mundo en busca de su marido, extraviado al otro lado del Atlántico, y de sus sueños de una vida de aventuras, algo impensable para una mujer de su época. En las Indias descubrirá al amor de su vida, Pedro de Valdivia. Juntos protagonizan un romance inolvidable mientras se embarcan en una aventura que les convierte en los principales artífices del nacimiento de una nación. Las hazañas vividas con su amado la llevan hasta el lejano y desconocido Chile. Allí se enfrenta a los aguerridos indios mapuches en batallas desiguales, pero también a la codicia de los conquistadores y a su insaciable sed de oro y riquezas. Su periplo vital transporta al espectador en el tiempo y el espacio desde la histórica Plasencia del siglo XVI hasta el colorido Perú virreinal de Pizarro, pasando por las salvajes junglas de Panamá y la desoladora belleza del desierto de Atacama en Chile.