Bilbao – Tras una aclamada primera temporada en la que Nuria Roca y Esty Quesada (Soy una pringada) viajaban en coche por Estados Unidos, TNT renueva Road Trip con una segunda entrega en la que la particular pareja viajará por el Estado acompañada, además, de la actriz Carmina Barrios.

En la primera temporada apenas se conocían pero, a lo largo de su viaje por Estados Unidos, y a pesar de sus diferencias, se hicieron muy buenas amigas. Ahora, tras muchos meses sin verse, Nuria Roca decide llamar a Esty Quesada para proponerle pasar juntas unas vacaciones recorriendo el Estado a bordo de una autocaravana.

Así arranca la segunda entrega de Road Trip, serie original de TNT producida por Buendía Estudios y WarnerMedia, cuyo rodaje ha empezado esta semana, y en la que la popular presentadora de televisión y la polémica youtuber volverán, como en su primer viaje, a visitar lugares sorprendentes y a cruzarse con personajes inesperados.

Al reparto de esta nueva entrega se suma la actriz Carmina Barrios, conocida por películas como Carmina y amén, dirigida por su hijo, Paco León. Nuria y Esty coincidirán con ella en la ruta y la acogerán en su autocaravana para compartir kilómetros al volante.

"En esta temporada habrá muchas sorpresas que ni siquiera nosotras mismas sabemos aún. La España profunda tiene muchas posibilidades y el trabajo del equipo que hay detrás está siendo increíble", explica Quesada en un comunicado de TNT.

Por su parte, Nuria Roca compartió el mismo entusiasmo que su compañera: "Me ha encantado reencontrarme con Esty. Tenía la sensación de haber parado un momento en una gasolinera americana durante la primera temporada, y que continuábamos el mismo viaje, como si no hubiera pasado el tiempo y no hubieran sucedido tantas cosas desde entonces€ ¡Ha sido emocionante!".

Una aventura Según José Skaf, responsable de producción propia de TNT, "el rodaje de Road Trip es toda una aventura en todos los sentidos". "Los diálogos y las situaciones son muy espontáneos, hay mucha improvisación y nunca sabemos muy bien a dónde nos pueden llevar. La primera temporada nos dejó claro que, a pesar de tener miradas muy diferentes a la misma realidad, la química entre Esty y Nuria es muy grande. Si a esto añadimos esta vez una personalidad tan arrolladora y original como la de Carmina Barrios, el resultado es imprevisible en el mejor sentido de la palabra".