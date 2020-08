De Niro y Al Pacino negocian trabajar con Lady Gaga en 'Gucci'

Robert de Niro, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto. Todas estas figuras de Hollywood están negociando su incorporación a Gucci, una potente película que está preparando Ridley Scott y en cuyo estelar elenco ya figura como protagonista confirmada Lady Gaga.

El portal Deadline aseguró que MGM también está en conversaciones con Jack Huston y Reeve Carney para que se sumen a esta película sobre el asesinato de Maurizio Gucci, un miembro destacado de la familia que creó la famosa marca italiana de moda.

De Niro (doble ganador del Oscar por El Padrino, Segunda parte 1974; y Toro salvaje, 1980) y Pacino (vencedor de la estatuilla por Esencia de mujer son dos de los mejores actores de la historia y el año pasado cruzaron sus caminos en la monumental El irlandés (2019) de Martin Scorsese.

Por su parte, Adam Driver es una de las sensaciones del momento gracias a sus dos candidaturas al Oscar (BlacKkKlansman e Historia de un matrimonio), su papel de Kylo Ren en la última trilogía de la Guerra de las Galaxias, y sus notables trabajos en cintas como Silencio (2016), Paterson (2016) o Logan Lucky (2017).

Finalmente, Jared Leto, que es también cantante y guitarrista del grupo de rock Thirty Seconds to Mars, ganó el Oscar al mejor actor de reparto por El club de los desahuciados y ha destacado recientemente en Escuadrón suicida (2016) o Blade Runner 2049 (2017).

Gucci será la primera cinta para Lady Gaga después de su triunfal debut como protagonista en la gran pantalla con Ha nacido una estrella (2018). Lady Gaga se llevó el Oscar a la mejor canción original por Shallow y fue nominada a la estatuilla a la mejor actriz, que fue a parar a Olivia Colman por La favorita (2018).

"La viuda negra"

La cantante y actriz dará vida en este nuevo proyecto a Patrizia Reggiani, que fue condenada por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci, quien fue tiroteado por un sicario el 27 de marzo de 1995 frente al portal de su empresa en Milán.

Todo parecía ir bien entre la pareja de moda, pero la historia comenzó a complicarse en 1984, cuando un día Maurizio se fue a un viaje de negocios que resultó ser una fuga con otra mujer. Ahí comenzó un deseo de venganza y una obsesión que duraría una década. Paola Franchi, la última pareja del magnate, confesó al diario The Guardian que Reggiani los acosaba constantemente y que "llamaba con frecuencia para amenazar de muerte" a su exmarido.

Reggiani, que siempre defendió su inocencia, fue condenada en 1997 a 26 años de cárcel, pero un tribunal de Milán decretó su libertad en 2017. Pasó 16 años en prisión, los dos últimos por voluntad propia tras rechazar la libertad condicional, alegando que nunca había trabajado, que no pensaba empezar a hacerlo entonces y que prefería vivir en la cárcel.

La pareja tuvo dos hijos antes de su separación y Reggiani sufrió un tumor cerebral. Sus hijos achacaron a la enfermedad a los pensamientos homicidas de su madre, pero aún así Reggiani fue juzgada, y los medios ofrecieron una versión mucho más oscura de ella, como una mujer despreciable y vengativa, la apodaron la Viuda Negra. Por el momento, se desconoce qué papel jugarán el resto de intérpretes en el filme, que se dará a conocer cuando comience la producción.

Conmoción

Maurizio Gucci era nieto de Guccio Gucci, fundador de Gucci, y dirigió la marca de 1983 a 1993. Su asesinato causó conmoción en la sociedad italiana y el juicio posterior recibió una gran cobertura por parte de los medios de comunicación. A pesar de que la firma quiso alejarse del drama, el día que Patrizia fue condenada, se colocaron unas esposas de plata, diseñadas por Tom Ford (entonces, su director creativo) en la flagship de la compañía en Florencia. La película sobre los Gucci contará con un guion de Roberto Bentivegna y se basará en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden.

Scott, cuya última película estrenada hasta la fecha es Todo el dinero del mundo (2017), está trabajando ahora en la cinta The Last Duel junto a los actores Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver y Jodie Comer. Cuando concluya este proyecto, el cineasta británico comenzará la producción del largometraje sobre los Gucci.