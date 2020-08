Marta López tras ser despedida de Mediaset: "Yo ya he estado aquí"

Marta López ha sido despedida de forma fulminante de Mediaset. La empresaria ya no volverá a colaborar en los espacios en los que lo hacía habitualmente, es decir, 'Sálvame' y 'Viva la vida'. El motivo de su despido ha sido su "actitud irresponsable" frente a la pandemia, por la cual presuntamente se habría contagiado de coronavirus.



Este jueves, Mediaset hacía publico un comunicado en el que anunciaba que prescindía de López. "Mediaset España ha decidido prescindir desde hoy de la colaboración de Marta López en sus distintos programas de entretenimiento ante la actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID 19 y que por supuesto exige esta compañía. Mediaset España, desde el inicio de la crisis sanitaria, ha establecido un riguroso protocolo de medidas de seguridad y preventivas aplicable a sus trabajadores, miembros de productoras y colaboradores externos para mantener una esfera de seguridad que permita la continuidad del servicio público que se lleva a cabo desde el ámbito audiovisual, tanto desde el punto de vista informativo como de entretenimiento", decía la nota.





Prescindimos de la colaboración de Marta López por su conducta irresponsable en el ámbito privado con respecto a la toma de medidas preventivas anti COVID 19 https://t.co/2OdsHaHZM3 — Mediaset España (@mediasetcom) August 20, 2020

Marta acudió al festival Starlite de Marbella con otro rostro habitual de Telecinco,. En las imágenes que se hicieron públicas ambas aparecían. Esta irresponsabilidad habría llevado a una cuarentena entre los colaboradores habituales de 'Sálvame', incluido su presentadora Carlota Corredera.La reacción de Marta López a su despido se produjo en las redes sociales. Lejos de pedir disculpas, la empresaria madrileña colgaba en su perfil de Instagram una foto de ella sonriente con el mensaje¿Cómo se pueden interpretar estas palabras? Pues lo cierto es que la ex concursante de Gran Hermano ya ha pasó por una situación similar. La cadena dejó de contar con ella tiempo atrás y. No obstante, no se recuerda que Mediaset lanzara un comunicado de estas características.Veremos si esta vez es definitivo o López volverá al algún programa de Telecinco para sacar partido de los sucedido una vez guarde la correspondiente cuarentena por su posible positivo y aclare lo sucedido. ¿Se avecina culebrón?