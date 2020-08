'Paris Match' despide a Valérie Trierweiler, expareja de Hollande

La revista semanal francesa Paris Match ha despedido a la periodista Valérie Trierweiler, de 55 años, expareja del anterior presidente de Francia, François Hollande, y ha dicho estar en estado de shock por esa decisión. "Me enteré de mi despido de Paris Match, donde trabajaba desde hace 30 años, de forma brutal, en pleno verano y durante mis vacaciones. Ese despido sin ningún motivo válido me deja en estado de shock y de asombro", indicó en Twitter. Trierweiler frenó temporalmente su carrera cuando Hollande accedió a la Presidencia en 2012. Aunque le fue imposible compaginar su trabajo como presentadora de Politiquement parlant mientras fue primera dama, la colaboración con Paris Match no se rompió. Su relación con el socialista finalizó dos años después de su llegada al Elíseo; cuando Closer desveló el romance que el presidente mantenía con la actriz Julie Gayet. Ella no es la única a la que Paris Match despide en el marco de una reestructuración provocada por la caída de ingresos debida a la pandemia. "Como numerosos medios, la publicidad ha desaparecido, especialmente la de productos de lujo y turísticos", señaló ayer a Le Parisien un directivo de la revista.