La docuserie 'The last narc', llega a Amazon

Amazon estrena hoy en exclusiva The last narc, una provocadora docuserie de cuatro partes que se centra en el asesinato más notorio de la historia de la DEA, el secuestro y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. The last narc cuenta la historia del héroe caído, de los hombres que lo mataron y del hombre que arriesgó todo para descubrir qué pasó exactamente y por qué. El condecorado Héctor Berellez, al que se le asignó liderar la investigación de la DEA sobre la muerte de Camarena, desgrana el mito y la propaganda para revelar la escalofriante verdad de una conspiración que se estrecha desde los campos de la muerte de México a los pasillos del poder en Washington, D.C. Su poderoso testimonio aparece junto con el de la viuda de Camarena y, además, el de tres integrantes del cártel de Guadalajara. Estos hombres eran policías corruptos del Estado de Jalisco quienes en el momento del asesinato de Camarena servían como guardaespaldas de los legendarios líderes de la droga Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Finalmente, se convirtieron en informantes para Berellez y le ayudaron a descifrar el infame asesinato de la guerra de las drogas. The last narc está dirigida por Tiller Russell y producida por Amazon Studios.