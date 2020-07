Eva Ugarte: "Tengo un verano muy completo de trabajo"

Eva Ugarte ha liquidado las dos series que tenía entre manos, Mira lo que has hecho (Movistar+), y Madres (Telecinco), así que ahora le toca pensar en otros proyectos. Está satisfecha, porque tiene la agenda casi al completo para lo que queda de 2020 y buenas perspectivas para el próximo año. La actriz está muy ligada a Euskadi, entre otras cosas porque su hermana es médica y vive en Portugalete, y ella va y viene de Madrid a Euskadi de modo habitual. Dice que se siente vasca y que de pequeña Olentzero también llegaba a la casa madrileña de sus padres.

Tercera y última temporada de Mira lo que has hecho. ¿Le ha dado pena aparcar la maternidad, aunque sea en la ficción?

Mentiría si te dijera que no, porque ha sido una historia muy bonita la que he vivido con esta serie. ¿Me hubiera gustado seguir? Sí, pero estaba escrita por etapas y esas etapas han concluido. Berto siempre dijo que serían tres temporadas y eso ha ocurrido. La acabamos de grabar en diciembre, menos mal, porque no quiero ni pensar qué hubiera ocurrido si nos hubiera pillado la pandemia. Ha salido hace poco y cada vez que se estrena es como si fuera un parto.

¿Tiene sensaciones raras cuando algo se acaba?

Sí y no. Esta tercera temporada ha sido como un último parto. Me da pena, pero he hecho lo que he querido, me ha gustado mucho participar en este proyecto y he sido una madre de ficción amantísima y feliz.

¿Y estresada?

También, también. Supongo que en la vida real ocurre lo mismo, pero no tengo más conocimiento de causa en ese sentido que el que me cuentan mi familia o mis amigas. Tengo la sensación de que se ha acabado un campamento de verano, de aventuras, de ilusiones€ Ahora hay que buscar el próximo destino, no se puede mirar atrás. Cuando ibas de campamento te daba pena cuando te despedías, pero sabías que ese no era el lugar en el que podías estar viviendo de continuo.

Esta es una temporada en la que se han ido a un chalé a las afueras de la ciudad, con monovolumen para desplazarse con comodidad con los tres niños€

Los problemas son más grandes, los niños son más grandes y las preocupaciones también mayores con unos chicos ya más crecidos.

¿Cree que han cambiado los personajes?

Ha habido una evolución. Ya no pueden ser como en la primera temporada, en la que Berto y yo dábamos vida a unos padres primerizos. Cambian los miedos y son diferentes las reflexiones. Berto ha dado un giro y ya no vemos a esa Sandra segura de sí misma, con una respuesta rápida siempre en la boca. Ella se tambalea un poco y se notan más las crisis.

¿Qué tipo de miedos?

Todos. Hay muchos en la vida real y están reflejados en la ficción. Vivir fuera de la ciudad te hace más vulnerable a ciertas actuaciones; por ejemplo, parece que te pueden robar más fácilmente. También está el miedo a enfermar, no a que enfermes tú, sino a que enfermen los tuyos. Fíjate qué de actualidad se ha puesto la serie ahora, con estos miedos surgidos con la pandemia.

Es usted una madre de ficción, que no real.

Es que en estos tres años no he tenido tiempo de parir. No sé si alguna vez voy a tener hijos, pero juro que soy una tía buenísima y muy amantísima de los sobrinos.

Siento decirle que no es lo mismo ser madre que tía.

No, ser tía es mucho más cómodo. Mimas a la criatura y después la devuelves a sus padres. No está nada mal.

¿Ha quedado saturada de niños trabajando con ellos?

No. Desde que era muy pequeña me gustaba jugar con niños. Fijate, siendo muy niña y antes de decir que quería ser actriz, cosa que supe muy rápido, decía que quería cuidar niños. Hoy por hoy he rodado más con niños y bebés que sin ellos, así que lo tengo como sino. Me encantan y me entiendo muy bien con los peques, y estos tres benditos de la serie han sido muy profesionales a la hora de rodar las escenas.

El calificativo de bendito no solemos aplicarlo a los niños...

Ja, ja, ja€ Pobres criaturas. Pues estos eran muy buenos a la hora de trabajar, aunque luego se convertían en unos monstruitos que no paraban y que lo ponían todo patas arriba, pero también te daban mucho cariño. Es lo normal: son niños y es lo que toca.

Está usted en Madres. Amor y vida, la serie de Aitor Gabilondo, también muy relacionada con la maternidad.

Ya te digo que es mi sino. Hay hecha una segunda temporada, aunque no sabemos la fecha de estreno.

"Me gustaría hacer más teatro, que es donde empecé"



Si vemos sus últimos trabajos está teniendo muchos proyectos, sobre todo en televisión. ¿Le interesa este medio más que otros?

No, me gustan todos, pero sí que los proyectos se han centrado más en la televisión, aunque estoy abierta a todo tipo de posibilidades. Me gustaría hacer más teatro, que es donde empecé, pero ahora no me llaman para hacer funciones y las echo de menos. Estoy pensando en buscar soluciones.

¿Produciendo usted?

Sería una opción. Estoy planteándome seriamente cómo generarme yo misma el trabajo en teatro.

Sabrá que no corren buenos tiempos para el teatro...

Pero alguna vez tenemos que salir de esta. Si se controla bien creo que podremos llevar una vida normal; no podemos estar pensando todo el tiempo en el coronavirus, porque nos vamos a volver locos de remate.

Uno de sus primeros trabajos televisivos lo desarrolló en ETB, en ¡Vaya semanita!, y después en Poligoneros y Aupa, Josu!

Tenía un representante de Bilbao y me ofreció la posibilidad de trabajar ahí. Mi paso por ¡Vaya semanita! fue corto, pero tengo que reconocer que me lo pasé muy bien y que considero que fue un gran espacio de humor. Las otras dos cosas también estuvieron muy bien. ¡Ya me gustaría colaborar más con vuestra televisión!

¿Qué proyectos tiene en estos momentos?

Pues la verdad es que tengo un verano muy completo de trabajo, se presenta un buen otoño y tengo también cosas para 2021, pero solo puedo hablar de lo real y eso es Mira lo que has hecho. Sobre el resto de proyectos no puedo contar nada. Ya sabes cómo funciona este mundillo: no te permiten adelantar nada.

Teatro ya ha dicho que no tiene, ¿puede al menos decir si es cine o televisión?

Es cine, pero no me dejan hablar de ello. Solo puedo decir que estoy encantada con lo que viene en las próximas semanas.

"Evidentemente, los actores no vamos a rodar con mascarillas"



Aunque sean rodajes con muchas restricciones.

Sí, estaremos todos más prevenidos y tendremos que asumir unas medidas que antes ni se nos habrían pasado por la cabeza. Un rodaje en tiempos normales era como una fiesta: pasaba mucha gente por el plató o por los exteriores. Supongo que ahora iremos más lento, habrá más pausas y menos urgencias. Evidentemente, los actores no vamos a rodar con mascarillas y no vamos a dejar de darnos besos en el caso de que lo requiera el guion. Parece que se van a hacer test diarios.

¡Vaya presupuesto!

Pues sí, pero parece que es lo que toca, aunque no sabemos nada seguro y todos hablamos sobre lo que imaginamos. Eso sí, yo soy muy positiva al respecto.

¿Lo ha sido incluso durante el confinamiento?

Ser positiva es algo innato a mi naturaleza. Me planteé la cuarentena como la pausa que todos necesitamos para reflexionar de vez en cuando. Ha sido una experiencia muy chocante, la primera vez para casi todos en la que no hemos sido libres de movimientos en la vida cotidiana. Personalmente, me ha hecho reflexionar sobre lo libres que realmente somos cuando no hay una amenaza como esta que aún tenemos sobre nuestras cabezas, hecho que me ha dado mucho en lo que pensar. Somos muy libres, sí, pero muchas veces no usamos esa libertad. ¿Sabes lo que me ha puesto las pilas? Que se me quitara la libertad para salir de casa. Además hay cola para todo y yo no llevo nada bien hacer colas. De hecho, no lo llevaba bien ni en los parques de atracciones cuando era pequeña, con todo lo que me gustaban. Siempre procuraba evitarlas.

PERSONAL

Edad: 35 años (14 de diciembre de 1984).

Lugar de nacimiento: Madrid, aunque tiene raíces vascas.

Trayectoria: Empezó en televisión con Bicho malo. Hace diez años pasó por ETB a través de ¡ Vaya semanita! En esta cadena hizo también Poligoneros y Aupa Josu! Estuvo una temporada en Velvet y trabajó en La pecera de Eva, Con el culo al aire, Impares, Homicidios, Cita a ciegas, Bajo sospecha, Mira lo que has hecho y Madres. Ha hecho mucho teatro, medio en el que empezó, aunque últimamente no le llaman. Tiene proyectos de cine a la vista, pero dice no poder contar nada al respecto.