'SpongeBob' marca un hito para la música latina

miami – Es la primera muestra de un nuevo capítulo en la historia de la música latina. Se trata del primer sencillo de la banda sonora de The SpongeBob Movie: Sponge on the run, producida en su totalidad por la empresa multimedia NEON16. De Paramount Pictures –el estudio cinematográfico que ha hecho la película con Nickelodeon– nos escribieron para que hiciéramos el remix de la canción principal y lo primero que les dijimos es que queríamos ver la película", reveló a Efe Lex Borrero, presidente de NEON16, primera empresa latina en encargarse de la música de una película importante de Hollywood. "Nos gustó tanto que de inmediato propusimos la idea de hacer nosotros toda la banda sonora" completó. "Fue impresionante porque en una hora me contestaron y una vez que me dieron el sí, no hemos parado", relató Borrero al recordar el inicio del proyecto "que refleja exactamente la misión de NEON16".

La fecha de ese hito la tiene muy clara: la primera semana de marzo, pues el empresario y productor de padres colombianos estaba en México en los primeros Spotify Awards. De inmediato Borrero y su socio Marcos Masís, el puertorriqueño más conocido como Tainy, se pusieron a trabajar en Agua, el primer y divertido sencillo del esfuerzo. La canción fusiona la voz de los personajes principales de la cinta con la del colombiano J Balvin e inyecta el sonido del dembow, característico del reguetón, al universo de Spongebob o Bob Esponja, como se ha traducido. La banda sonora también cuenta con temas de Cyndi Lauper, el legendario rapero Snoop Dogg, el saxofonista Kenny G, así como de Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer y The Flaming Lips, entre otros. Entre los artistas latinos incluidos, Borrero reveló que Becky G. estará a cargo, con Trevor Daniels, de la nueva versión de F.U.N., una de las canciones más emblemáticas de la serie Spongebob Squarepants, que nació en 1999 y es una de las creaciones con más éxito de Nickelodeon.

La idea de hacer historia con Spongebob hace sonreír a Borrero, que entraba en la adolescencia cuando la imagen de la esponja amarilla que vive en una piña en el fondo del mar, en un vecindario conocido como Bikini Bottom, comenzó a aparecer por todas partes. A sus 34 años, reconoce que jamás se habría imaginado poder hacer historia al lado del personaje y revela que su socio Tainy, de 30, se siente igual.