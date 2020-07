Encuentran un cuerpo en el lago donde desapareció la actriz de 'Glee' Naya Rivera

La Policía del Condado de Ventura (EE.UU.) informó este lunes de que se ha localizado un cuerpo en el lago donde la actriz Naya Rivera desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo.



El Sheriff del condado, ubicado al norte de Los Ángeles, no ha detallado si el cuerpo corresponde a la actriz, ya que aún están en fase de "recuperación", sobre la que darán más detalles en una rueda de prensa convocada a las 14.00 hora local.





Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.