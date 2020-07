Las autoridades dan por muerta a la actriz Naya Rivera

miaimi – Las autoridades consideran que la actriz Naya Rivera, de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la serie Glee, murió ahogada en un lago al norte de Los Ángeles después de llevar a cabo labores de búsqueda sin éxito. Un portavoz del sheriff del condado de Ventura explicó en una rueda de prensa que los equipos de salvamento trabajan con la hipótesis de un ahogamiento aunque todavía no han conseguido localizar el cuerpo de la actriz, que alquiló un barco recreativo con su hijo de 4 años la tarde del miércoles y no regresó. "Alquilaron la embarcación por tres horas y cuando a las 16.30 no regresó los empleados fueron a buscarla, ahí es cuando recibimos la primera llamada de emergencia", dijo el sargento Kevin Donoghue.

Los pasajeros de un segundo bote encontraron solo, dormido e ileso con un chaleco salvavidas al menor, quien explicó a los policías que fue a nadar con su madre, de 33 años, "pero ella nunca logró salir del agua". Las cámaras de seguridad del Lago Piru grabaron el momento en el que madre e hijo salieron en la embarcación, algo que habían hecho con anterioridad. "Ella tenía experiencia navegando en este lago", afirmó el sargento. Según Donoghue, la natación está permitida, pero "a veces el agua llega a estar muy fría y pueden darse elementos de hipotermia", dijo. Tras conocer la noticia, los seguidores de la serie de Ryan Murphy recordaron los sucesos trágicos de algunos de los protagonistas de esta serie que se convirtió en un fenómeno de masas.

Uno de ellos fue el protagonista de la serie, Cory Monteith (Finn Hudson), cuyo cuerpo se encontró en 2013 en un hotel de Vancouver. El fallecimiento del actor, de tan solo 31 años, se debió al abuso de sustancias, entre ellas alcohol y heroína. Cinco años después, Mark Salling, quien daba vida al personaje de Noah Puck y salió con Rivera un tiempo, se quitó la vida tras ser el centro de un escabroso asunto en el que le declaraban culpable de pornografía infantil y de violar a su expareja.