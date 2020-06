Aduriz, uno de los protagonistas de la nueva temporada de "Six Dreams"

Los jugadores Borja Iglesias (Betis), Aritz Aduriz (Athletic), Santi Cazorla (Villarreal), el técnico Paco López (Levante), los gerentes Clemente Villaverde (Atlético de Madrid; ahora en el Getafe) y Maheta Molango (Mallorca), ambos reemplazados a mitad de temporada, son los protagonistas de la segunda temporada de "Six Dreams" que emitirá Amazon Prime Vídeo en 2020.

La galardonada docuserie de la plataforma audiovisual llevará a la audiencia detrás de las cámaras de la Liga española para documentar la vida de seis personalidades clave dentro del campeonato.

A través de comunicado oficial, Amazon afirmó que el televidente podrá comprobar cómo los protagonistas afrontan y superan "el reto de seguir con sus vidas" y con el fútbol mostrando vivencias "especialmente reveladoras, sentidas e históricas".

"Six Dreams", producida por "The Mediapro Studio", recibió dos premios Emmy internacionales en su primera edición, según recordó Ricardo Carbonero, jefe de contenidos de Amazon España, que también añadió que la nueva temporada "continuará mostrando historias únicas de LaLiga".

Asimismo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, también se mostró satisfecho con el producto, al que calificó como "un excelente vehículo" que contribuye a la expansión por todo el mundo del fútbol español, de la marca que representa y de los clubes que participan en el campeonato.

"Six Dreams es una serie sobre fútbol, donde los verdaderos protagonistas son las personas y sus vivencias. En "The Mediapro Studio" apostamos por formatos novedosos como este, donde el público puede identificarse con sus protagonistas y ver todo lo que pasa antes, durante y después de en una jornada de LaLiga, contado desde dentro por sus propios implicados", añadió Laura Fernández Espeso, Directora Corporativa y de TV de "The Mediapro Studio".

Dirigida por Justin Webster, la primera temporada contó con las historias de Sául Ñíguez (Atlético de Madrid), Andrés Guardado (Betis), Iñaki Williams (Athletic), Eduardo Berizzo (entrenador del Sevilla durante el rodaje), Quique Cárcel (director deportivo del Girona) y Amaia Gorostiza (presidenta del Eibar).



La segunda temporada se unirá a una selección de contenido deportivo disponible en Amazon Prime Video, que incluye docuseriers como "El corazón de Sergio Ramos", el ya citado "Six Dreams" y "All or Nothing", así como los próximos lanzamientos que incluyen el documental sobre la carrera de Fernando Torres y "Fernando", "una representación personal e íntima del campeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso".