Jordi González se toma un descanso

Bilbao – El fichaje de Sonsoles Ónega para el nuevo reality de Telecinco causó muchísima sorpresa en redes sociales. De cronista política la periodista pasó a presentar Ya es mediodía y ahora su carrera volvía a dar un giro de tuerca al conocerse que ella será la encargada de presentar los debates de La casa fuerte. No obstante, este no era el único bombazo. También se pondrá al frente del último debate de la actual edición de Supervivientes, a pesar de que Jordi González ha presentado cada uno de ellos con una alta cuota de pantalla. Poco después de que viera la luz esta novedad, el catalán abandonó las redes sociales de manera fulminante. ¿El motivo? Era completamente desconocido, por lo que inevitablemente los usuarios de Twitter lo atribuyeron al malestar de Jordi González tras sentirse relegado. No obstante, el propio presentador explicó que "no ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar. Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones. En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme". Y es que el presentador también ha cerrado su cuenta de Instagram.