El mejor aliado para la digitalización de las empresas de Euskadi

Para afrontar con éxito su transformación digital, las empresas y administraciones públicas necesitan soluciones de infraestructura cloud a su medida, adaptadas tanto a las necesidades de negocio como a los requerimientos tecnológicos. Sin embargo, no siempre es fácil dar con la solución que mejor encaja con cada proyecto o empresa... ¿Nube Pública? Privada? ¿Híbrida? ¿Multicloud? Son sólo algunas de las preguntas que surgen en el camino a cloud.



Para resolver estas cuestiones y todas aquellas que puedan surgir, resulta clave contar con el asesoramiento de una firma especialista en la nube, que acompañe durante todo el proceso de digitalización. Más que un proveedor tecnológico, se convierte en un socio estratégico para avanzar en la transformación digital y acelerar su adopción. Este es el papel que desempeña Arsys, la compañía de referencia en infraestructura cloud. Tiene más de 10.000 clientes en el País Vasco y cuenta en Bilbao con su propio equipo de profesionales para ayudar a las empresas a desplegar sus proyectos tecnológicos . "En Arsys nos comprometemos con los proyectos y los retos de nuestros clientes, y eso sólo se puede hacer estando cerca de los clientes, escuchando y comprendiendo qué les preocupa y a dónde quieren llegar. Eso nos lleva a estar cerca físicamente de nuestros clientes, y por eso tenemos a nuestro equipo aquí, en Bilbao, aunque nuestra sede en Logroño está también muy próxima", explica la Directora General de Arsys, Nieves Franco.





Nieves Franco, directora general de Arsys "Son muchos los beneficios de trasladar a la nube la infraestructura IT de las empresas y disponer de ella como servicio"

LA SOBERANÍA DEL DATO

, asegura la máxima responsable de Arsys.

Una nube que se materializa gracias a la capacidad tecnológica que tiene Arsys, sus dos centros de datos en España, uno de ellos en Logroño, y a sus 400 profesionales. Son los recursos técnicos y humanos que garantizan alto rendimiento, alta disponibilidad, flexibilidad y seguridad para los datos de sus clientes. Precisamente la ubicación geográfica del proveedor resulta cada vez más determinante para las empresas, debido a que de ello depende su cumplimiento normativo. Es la denominada soberanía del dato. "Cada vez más compañías exigen que sus datos estén alojados en una empresa con sede y centros de datos que cumplan su mismo marco normativo. Es la mejor manera que tienen de proteger su información, que hoy es el mayor activo para cualquier negocio", explica la Directora General de Arsys, quien también subraya que adoptar las medidas que garanticen ese cumplimiento mejora también la seguridad frente a los ciberataques.



Son muchos los beneficios de trasladar a la nube la infraestructura IT de las empresas y disponer de ella como servicio. Por un lado, está el punto de vista económico, ya que hablamos de un modelo flexible, basado en el pago por uso, en el que cada proyecto tiene la capacidad tecnológica que necesita en cada momento. Por otro, y casi más importante todas las ventajas funcionales y operativas del cloud . Los proveedores como Arsys ponen a disposición de sus clientes innumerables recursos tecnológicos que no están al alcance de las empresas no especializadas y tienen un personal experto y altamente cualificado para gestionar las plataformas y se encargan de las numerosas tareas de mantenimientos que requieren. "Con nosotros como socios, ya no tendrán que preocuparse de que sus sistemas informáticos sigan funcionando y podrán concentrarse en evolucionar su negocio, plantearse nuevos retos y llevar su empresa a nuevos escenarios en su transformación digital", destaca la Directora General de Arsys.



Más allá de estos aspectos normativos o tecnológicos, el Responsable de Ingeniería de Soluciones Cloud de Arsys, Carlos Salcedo, subraya también el papel que desempeña el equipo humano de la compañía en el desarrollo de los proyectos de sus clientes: "Diseñamos la solución que mejor se adapta sus requerimientos y acompañamos al cliente durante todo el proceso, desde la consultoría inicial, imprescindible para comprender hasta el último detalle de su reto, hasta el cumplimiento normativo". "En estos 25 años hemos puesto en marcha todo tipo de proyectos, así que conocemos los desafíos a los que se enfrentan las empresas y sabemos cómo convertir sus proyectos en realidad", resume Salcedo.