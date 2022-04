HD1: la galaxia más lejana de la historia

Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto una galaxia que constituye el objeto astronómico más lejano de la historia, según publican los investigadores en la revista 'Astrophysical Journal'. Bautizada como HD1, la galaxia se encuentra a unos 13.500 millones de años luz.



En un artículo adjunto publicado en 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters', los científicos han comenzado a especular sobre qué es exactamente la galaxia.



El equipo propone dos ideas: HD1 puede estar formando estrellas a un ritmo asombroso y es posible que incluso albergue estrellas de la Población III, las primeras estrellas del universo, que, hasta ahora, nunca se han observado. Otra posibilidad es que HD1 contenga un agujero negro supermasivo con una masa 100 millones de veces superior a la de nuestro Sol.



"Responder a las preguntas sobre la naturaleza de una fuente tan lejana puede ser un reto", apunta Fabio Pacucci, autor principal del estudio de MNRAS, coautor y astrónomo del Centro de Astrofísica de Harvard y del Smithsonian, en Estados Unidos.



"Es como adivinar la nacionalidad de un barco a partir de la bandera que enarbola, estando lejos en tierra, con la nave en medio de un vendaval y una densa niebla --ejemplifica--. Uno puede ver quizá algunos colores y formas de la bandera, pero no en su totalidad. En definitiva, es un largo juego de análisis y exclusión de escenarios inverosímiles".



HD1 es extremadamente brillante en luz ultravioleta. Para explicar esto, "algunos procesos energéticos están ocurriendo allí o, mejor aún, ocurrieron hace algunos miles de millones de años", señala.





HD1 appears as a faint red pixel in a cosmic disco but it might just be the farthest astronomical object yet spotted. The object -a galaxy- could be up to 13.5 billion light-years away.



