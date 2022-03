Instagram permite a los padres de EEUU controlar la actividad de sus hijos

Instagram, propiedad de Meta, ha anunciado este miércoles tres medidas que permitirán a los padres de Estados Unidos controlar las actividades de sus hijos en la plataforma, después de la polémica desatada el año pasado por los efectos nocivos que tiene sobre los adolescentes. A partir de este mismo miércoles, los padres estadounidenses pueden vigilar y fijar límites al tiempo que pasan sus hijos en Instagram, recibir notificaciones si sus vástagos denuncian a alguien a través de la plataforma y supervisar las cuentas que siguen o que les siguen a ellos.



En una entrada en el blog oficial de Meta, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, ha informado de las nuevas medidas, que por el momento solo estarán disponibles en EEUU, pero que espera extenderlas al resto del mundo "en los próximos meses" y aplicarlas también a otras plataformas de su propiedad como Facebook.





New Supervision Tools ??



Today, we're introducing new supervision tools on Instagram and the launch of our Family Center – a new, central place for parents/guardians to be more involved in their teens' online experience.https://t.co/SQJG1rBzhD pic.twitter.com/vzKXOf3bI3