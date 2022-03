Spotify sufre una caída a nivel mundial

La aplicación de música en streaming Spotify ha sufrido una caída a nivel mundial alrededor de las 19.00 horas de esta tarde y ha dejado a millones de usuarios sin poder reproducir música, según ha explicado la propia aplicación, que ha admitido que su servicio "no funciona bien".



Tras multitud de comentarios en redes sociales con quejas sobre el servicio de la plataforma, Spotify ha publicado en Twitter que estaban viendo qué ocurría. "Algo no está yendo bien, y estamos viendo qué ocurre. Gracias por vuestros avisos", ha publicado en un tuit Spotify.





Something's not quite right, and we're looking into it. Thanks for your reports!