Un 'hacker' publica el código fuente de la plataforma de 'streaming' Twitch

Parece que no son buenos tiempos para los gigantes de internet y de las redes sociales. Si el lunes 4 de octubre se cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp, este miércoles se conoció que la plataforma de streaming Twitch ha sido objeto de un ataque cibernético y le han robado 125 gigas de información sensible. Según el hacker que ha colgado en la red toda la información, "es la totalidad de Twitch". Antes, otras redes habían sufrido estos ataques, pero al parecer este ha sido el mas potente y dañino de los registrados hasta ahora, como han reconocido numerosos expertos.



El ciberpirata ha realizado la filtración en el foro 4chan, de donde históricamente han partido numerosos ataques coordinados contra todo tipo de organizaciones o entidades. Expertos y curiosos han podido descargarse desde allí, a pesar de encontrarse encriptada, desde allí toda la información recopilada por el hacker anónimo. Según ha explicado este en el comunicado cone el que ha explicado su acción, lo ha hecho porque la comunidad de Twitch es "un asqueroso pozo negro tóxico" y así "fomentar más disrupción y competencia en el espacio del streaming".



La información desvelada

Lo que más me jode de lo de Twitch es que mi contraseña ya no es GokuNarutoCristianoRonaldo — Ibai (@IbaiLlanos) October 6, 2021

Reacciones

Consigo la alcaldía de TortillaLand y a los pocos días hackean Twitch y se filtra lo que en teoría cobramos todos. En fin, estos ataques solo me van a hacer más fuerte. Seguro que ha sido el cuervo. ????



PD: Cambiad vuestras pass de Twitch, por si acaso. — Auron (@auronplay) October 6, 2021

Baja la monetización de Twitch

Quitan la música en Twitch

Huelgas en Twitch

Hackeos en Twitch



YouTube: pic.twitter.com/Eh11dglL5B — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) October 6, 2021

Poco a poco se van desencriptando los contenidos robados. Así, en un primer análisis, hay datos sobre elal completo junto a su evolución desde los inicios; información sobre el funcionamiento de las apps específicas para los móviles, los ordenadores y las videoconsolas; varios kits de desarrollo de propietarios de cuentas y de servicios internos empleados por Amazon Web Services para mantener Twitch (conviene recordar que esta empresa pertenece a la compañía Amazon); una plataforma de juegos de Amazon llamada Vapor que todavía no ha sido introducida en el mercado y que aspira a competir y desbancar a la popular Steam, y las herramientas internas de seguridad de Twitch. Esto último es especialmente sangrante ya que su razón de ser es evitar que todo este lio sucediera, que el hacker no pudiera hacer lo que ha hecho.También hay informaciones que avisan de que se han dado a conocer todas las contraseñas de, si no todos, de la mayoría de los usuarios y suscriptores. De aquí ha salido el primer movimiento de los afectados, lanzarse a cambiarlas en nombre de la prudencia y del por si acaso. Uno de los principales afectados, el bilbaíno, ha publicado un tuit sobre este asunto:Este comentario sirve tanto para siembrar la duda sobre la actualidad real de los datos robados como para conocer prudencia de Llanos al cambiar con cierta regularidad sus códigos de acceso.Igualmente, entre la información aportada se encuentra lo que ganan, así como sus identificadores, los principales streamers del mundo, entre los que se encuentran españoles como el ya nombrado Ibai Llanos,. Más allá del cotilleo que supone esta información o del interés que Hacienda pueda mostrar y explique algunas fugas a Andorra, la filtración de datos de pagos tiene lugar cuando desde Twitch han bajado la monetarización a los creadores de contenidos, obligando a que tengan más suscriptores en sus canales para mantener sus ingresos.Mas allá de los comentarios de los propios afectados, que salvo urgente medidas de protección de datos, no han ido más allá de comentarios más o menos jocosos. Así, Auronplay ha lanzado un tuit en el que comenta con cierta resignación su situación.No ha sido el único,ha hecho alusión a las últimas polémicas en la plataforma de stream comparándola con YouTube.Lós unicos que no han reaccionado todavía son los responsables de Twitch, que de momento no han hecho público ningún comunicado.