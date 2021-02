El rover Perseverance envía las primeras imágenes en color de Marte

El equipo del rover Perseverance ha publicado las primeras imagenes en color de Marte tomadas desde su punto de llegada al cráter Jezero. En una panorámica se aprecia un paisaje llano, dominado por una superficie arenosa de la que emergen algunas rocas y piedras de menor tamaño. Al fondo se aprecia una elevación en el terreno.





Every picture tells a story. This one captures me in midair, floating over Mars while hanging from my parachute during the final #CountdownToMars.



Latest update and images: https://t.co/fnnEOOMWsV pic.twitter.com/39aGp963a3