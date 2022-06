¿Sabes cuál es la mejor edad para encontrar pareja?

Te sientes atraído o atraída por alguien, te mueres por sus huesos y tras esos primeros momentos de amor ciego comienzas a preguntarte si es la persona ideal para ti. En realidad, no hay nada escrito sobre cuál debe ser esa persona con la que queremos compartir nuestra vida; es más bien una cuestión de tiempo y de convivencia.

Los expertos coinciden en que la pareja ideal es aquella persona que nos hace sentir especiales, que nos quiere a la duras y a las maduras y que nos aporta un valor añadido, alguien a quien damos un trato privilegiado solo por ser quien es y por aceptar formar parte de una relación estable con nosotros.

Teniendo en cuenta que el amor es caprichoso y que no se busca, sino que se encuentra, es difícil concretar la edad a la que vas a encontrar a tu media naranja. Unas veces llega temprano y ese ligue de juventud se convierte en el amor de tu vida. Otras veces aparece en la madurez o, incluso, a una avanzada edad.

Si no tienes pareja, y no es porque hayas decidido que estás mejor solo o sola, tal vez es que aún eres demasiado joven, no ha llegado tu momento o quizás porque no has tenido aún las suficientes relaciones como para saber reconocerla.

Y es que, según un estudio realizado por la matemática Hannah Fry de la Universidad de Londres, las relaciones que se tienen antes de los 27 años son experiencias pasajeras que están destinadas a fracasar (evidentemente, no en todos los casos).

Para ello, la investigadora creó la Teoría de la parada óptima, un método matemático para poder "predecir" cuántas parejas rechazarás antes de encontrar a tu amor verdadero, ese con el que querrás compartir tu vida.

Un hombre y una mujer en actitud divertida y cariñosa. Freepik

Fry asegura que las personas "no encuentran el amor verdadero con las parejas que conocen durante el primer 37% de su vida romántica", es decir, más o menos antes de los 27 años. "Imaginemos que uno empieza a salir con personas a los 15 años y que nos queremos casar a los 35. Hay muchas parejas potenciales en ese tiempo", sostiene Fry para defender su particular estudio.

Antes de esa edad, probablemente hayas perdido algunas opciones interesantes, pero después de esa edad, las mejores opciones podrían ya no estar disponibles, lo que disminuiría las posibilidades de que encuentres a tu pareja ideal.

La regla del 37% nos dice que los 27 años es la edad en la que nuestras decisiones sobre la búsqueda del amor son más sólidas: es el punto en el que podemos dejar de buscar y dar pasos seguros hacia una relación seria y estable.

Un estudio elaborado por el portal de citas Match concluye, en la misma línea que el de la matemática Fry, que la media de edad para encontrar a nuestra pareja ideal se sitúa más o menos en los 27 años, concretamente en 28 en los hombres y en 25 en las mujeres.

En cualquier caso, el estudio sitúa ese momento en la edad adulta en la que se presupone una madurez mental y psíquica. Concretamente, entre los 27 o 28 años y, sobre todo, matiza, después de varios fracasos amorosos que te llevarán a reconocer a la legua a las personas más compatibles.