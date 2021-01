Cinco enfermedades que se pueden detectar a través de los ojos

Quizá has tenido la suerte de tener familia o amigos médicos que te han hayan explorado informalmente los ojos. O la suerte de que al menos te hayan contado que los ojos pueden ser delatores de más de un vicio o enfermedad. Veamos algunos ejemplos:

Enfermedades oncológicas



Existen diversos tipos de cáncer que son perfectamente detectables con un examen de la vista. El Dr. Joseph Pizzimenti de la Universidad de Nova Southeaestern en Fort Laureldale, Florida, explica que algunas hemorragias en la retina pueden ser compatibles (en idioma médico: "son una señal de") con algunos tipos de leucemia.

Igualmente, existen diversos tumores cerebrales que pueden afectar a la visión o melanomas que atacan a la parte posterior del ojo y no son descubiertos hasta que el paciente se da cuenta de que no ve como antes. Esto sucede incluso con ciertos tumores de mama y pulmón, por lo que si notas algo anormal en tu visión, no te alarmes, pero no estaría de más que un buen oftalmólogo te echara un vistazo.

Diabetes



Hoy en día la diabetes es una enfermedad que haciendo los deberes permite a sus pacientes tener una vida plena y más sana que la de muchas personas que no se cuidan. La diabetes tipo 2 puede provocar pequeños sangrados en la retina, un síntoma de la denominada "retinopatía diabética". Muchos oftalmólogos te podrán contar que atienden a diario pacientes con esta afección que si no es tratada puede llevar a la ceguera. Lo curioso del asunto es que bastantes de estos no han sido diagnosticados previamente de diabetes. Como siempre en estos casos, una detección temprana, un cambio en el estilo de vida, la pérdida de peso y el control adecuado, pueden ayudar a evitar muchos disgustos.

Hipertensión



Jessica Ciralsky, profesora de oftalmología del Weill Cornell Medical College de Nueva York señala que se han encontrado multitud de vínculos entre enfermedades cardiovasculares y el estrechamiento de los vasos sanguíneos de la retina. En pocas palabras: las roturas de pequeños vasos sanguíneos en los ojos, podría indicar enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, por lo que de nuevo, si notas algo raro en tu visión, deberías acudir al especialista más próximo.

Esclerosis múltiple



El presidente de la Asociación Optométrica Americana, Mitchell Munson, nos cuenta que la neurititis óptica, una inflamación del nervio óptico, podría ser un síntoma de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Hasta el 75 por ciento de los pacientes de EM la padecen y suele ser el primer aviso de la enfermedad en el 25 por ciento de las ocasiones. No significa que si sufres neurititis óptica puedas tener esclerosis múltiple ya que simplemente podría tratarse de una infección, pero una visión borrosa debería equivaler a un chequeo inmediato.

Artritis Reumatoide



Una cuarta parte de los pacientes con artritis reumatoide tiene problemas en los ojos y en especial, ojo seco e iritis, una inflamación dolorosa del iris. En este último caso, si has tenido dos en un año, podrías sufrir esta enfermedad de tipo inflamatorio. Afecta a las articulaciones de los pies y las manos y como puede migar hacia el globo ocular, es posible detectarla prematuramente a través de este.

Como ves, tus ojos pueden hablar por el resto de tu cuerpo y contar cosas muy importantes. Puede que hablar de estas cosas no sea muy divertido, pero cuanto antes se revise un pequeño síntoma, más pronto podremos descartar problemas o prevenir que crezca una dolencia.