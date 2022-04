Las dos islas españolas que pueden cambiar el mundo para 'The New York Times'

Ambas islas están entre los 52 destinos mundiales del periódico para 2022, que este año ha elegido lugares que trabajan para preservar el espacio natural, conservar la cultura regional o frenar el cambio climático

Todos los años The New York Times publica una lista de los mejores destinos para visitar en todo el mundo. Salir en ese ranking tiene un valor especial por el prestigio que otorga que te elija este periódico estadounidense, pero este año aparecer ahí aún tiene más relevancia, porque para elaborar la lista no sólo han tenido en cuenta la belleza de los lugares, sino que han apostado por enclaves que se están esforzando para luchar contra el cambio climático, preservar el espacio natural, la fauna y la flora autóctonas y la cultura regional.

Es evidente que el exceso de turismo ha provocado una masificación en determinados lugares que ha ido acompañada de contaminación, destrucción de entornos naturales e incluso pérdida de calidad de vida para los habitantes de la zona. Por eso The New York Times se ha sumado a la necesaria ola verde para salvar el planeta y ofrece unos destinos que son ejemplo para afrontar el futuro con un turismo sostenible. "Son lugares de todo el mundo donde los viajeros pueden ser parte de la solución", afirma el periódico.

El ranking lo encabeza Chioggia, una pequeña ciudad italiana de 46.000 habitantes muy cercana a Venecia. Como ella, cuenta con canales navegables, así como con unos interesantes edificios históricos y playas. De hecho, se le conoce como La pequeña Venecia y atrae a un buen número de turistas, principalmente franceses y alemanes, descargando un poco a la masificada ciudad vecina.

Vista de la ciudad italiana de Chioggia, el mejor destino para 2022 según 'The New York Times'. Foto: Freepik

En segundo lugar han escogido a la Reserva Nacional Chimanimani, en Mozambique, y en tercer lugar, al distrito de Queens, en Nueva York. Y entre los otros 49 destinos hay dos españoles, curiosamente dos islas bañadas por el océano Atlántico pero muy alejadas entre sí: las Cíes, en Galicia, y El Hierro, en Canarias.

El Hierro, líder en energía renovable



El Hierro, en el puesto 23 del ranking, es la isla más pequeña de Canarias, y de ella The New York Times dice que es "un pequeño líder en energía renovable". Destaca la construcción en 2014 de Gorona del Viento, una central eléctrica que utiliza un sistema de embalses y viento para suministrar electricidad a la isla. Recientemente, esta central logró abastecer a los 11.000 habitantes de la isla con energía 100% renovable durante 25 días consecutivos.

La central hidroeólica de Gorona del Viento, en El Hierro.

Además, el periódico resalta que la isla ha sido capaz de mantener su identidad cultural salvaguardando el silbo herreño, una de las últimas lenguas silbadas del mundo. "Cuando los mayores de la isla notaron que el silbido herreño se estaba extinguiendo, la asociación cultural de El Hierro comenzó a ofrecer clases gratuitas después de la escuela, en los mercados de fin de semana y a los pastores de la isla (que tradicionalmente se comunican silbando)", explica.

Las islas Cíes, paraíso de biodiversidad



Y en el puesto 47 se encuentran las islas Cíes, un paraíso natural situado frente a la ría de Vigo. "En este exuberante archipiélago, mantener a raya el exceso de turismo es parte del encanto", titula The New York Times, que pone en valor que, incluso antes de la pandemia, las islas limitaban la cantidad máxima de visitantes diarios (1.800 en temporada alta) "para proteger su medio ambiente y protegerse contra el turismo excesivo".

Una playa de las islas Cíes, en Pontevedra.

Este archipiélago verde, parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (junto a las islas de Ons, Sálvora y Cortegada), es, para este periódico, "una visión de la biodiversidad protegida: reservas naturales florecientes, abundante vida marina y robustas colonias de aves marinas. Los estrictos esfuerzos de conservación incluyen restricciones contra los automóviles, los hoteles y el ruido, y aseguran que solo en las áreas designadas los visitantes puedan explorar playas largas y curvas, bucear en aguas cristalinas y caminar por senderos que serpentean hacia faros pintorescos. El deleite continúa por la noche: los cielos estrellados negros como la tinta se han ganado una designación Starlight por contaminación lumínica limitada".

La playa más famosa de las islas Cíes, la playa de Rodas, ya fue galardonada con el título de La Mejor Playa del Mundo por el diario británico The Guardian.