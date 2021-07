Roglic abandona el Tour

Malherido, doliente y derrotado por una caída que le dejó en los huesos, Primoz Roglic no tomará la salida este domingo en la novena etapa del Tour. El esloveno ha decidido frenar la tortura que le persigue desde que impactó con el suelo. Roglic hizo el afilador con Colbrelli y su Tour se cayó en pedazos. Se dañó el hombro y el costado izquierdo el esloveno. El golpe fue durísimo. Los dolores le martirizaban desde entonces. Ha dicho basta. Sumido en el desconsuelo, Roglic hizo lo indecible por continuar en el Tour, su gran objetivo del curso. Sin embargo, después de dos jornadas de puro padecimiento con grandes pérdidas de tiempo y puro calvario, el esloveno optó por echar pie a tierra y poner la mirada en otros fines que restan al curso ciclista.





???? #TDF2021



Primoz Roglic won't start in today's stage of @LeTour. He suffers too much from his injuries.



— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 4, 2021

Roglic, que alcanzó el Tour en una gran estado de forma,el líder inaccesible. Después de un gran comienzo de competición que hacía presagiar un pulso cerrado entre ambos, Roglic se fue al suelo en la tercera etapa y a partir de entonces, a pesar de intentarlo, no pudo recuperarse. Se vendó como una momia el costado izquierdo, dañado en la caída, con la piel hecha jirones y el cuerpo repleto de abrasiones."Tomamos esta decisión juntos. No tiene sentido continuar así.. Estoy muy decepcionado de tener que dejar el Tour, pero tengo que aceptarlo como está. Sigo siendo optimista y miro hacia adelante. Inmediatamente después de mi accidente en la tercera etapa, no pensé que anunciaría mi salida del Tour. Después de unos días vi que no estaba progresando en mi recuperación. Aunque me sorprendí en la contrarreloj, volví a tener un mal presentimiento los días siguientes. Las largas y duras etapas pasan factura. Ahora me centraré en recuperarme", expuso Roglic en un comunicado difundido a través de las redes sociales. El Tour, inclemente, no hace prisioneros, y Roglic, segundo clasificado en la pasada edición de la carrera, se despide triste y dolorido del Tour.