La policía estaba preparada para detener a Smith si Rock presentaba cargos

Un productor de la gala de los premios Oscar ha asegurado este jueves que el presentador Chris Rock insistió en no presentar cargos contra el actor estadounidense Will Smith tras la bofetada que le propinó durante la ceremonia.



En una entrevista con ABC News, emitida este jueves en 'World News Tonight', el productor Will Packer ha indicado que los agentes de la Policía de Los Ángeles le dijeron a Rock que "era una agresión" y que, en el caso de que decidiese presentar cargos contra Smith, estaban preparados para arrestarle esa misma noche, tal y como ha recogido la cadena estadounidense CNN.





