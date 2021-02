Estos son los presentadores de los Globos de Oro 2021

Comienza la cuenta atrás para la 78ª edición de los Globos de Oro, que se celebrarán parcialmente en formato virtual el próximo 28 de febrero después de haber sido atrasados dos meses por la pandemia.



Por su parte, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha confirmado el cierre de un acuerdo con Twitter para que la red social del pajarito azul acoja "HPPA Presents: Globes Countdown Live", el pre- show de los Globos de Oro que se emitirá justo antes de la gala.



Esta ceremonia tan singular contará con una doble localización y un dúo de actrices que repiten por cuarta vez como maestras de ceremonias : Amy Poehler, desde Los Ángeles, y Tina Fey, quien se encontrará en la Gran Manzana. No obstante, habrá que conformarse con la ausencia de la icónica alfombra roja que caracteriza a estos premios.



Recientemente, la HFPA también ha anunciado la primera tanda de celebridades que desvelarán los nombres de los ganadores:





We are thrilled to announce Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, @awkwafina, Cynthia Erivo, Kristen Wiig, and Annie Mumolo as presenters at the #GoldenGlobes! Tune to @nbc on Sunday, 2/28 at 8P ET/5 P PT! pic.twitter.com/2kpFBvjT4g — Golden Globe Awards (@goldenglobes) February 17, 2021

Selección de candidaturas

Los rostros mediáticos incluidos en estason Joaquin Phoenix ("Joker"), Renée Zellweger ("Judy"), Awkwafina ("The Farewell"), Cynthia Erivo ("Harriet"), Kristen Wiig ("La boda de mi mejor amiga") y Annie Mumolo ("La boda de mi mejor amiga" y "Barb and Star Go To Vista del Mar").Otras de lasson Margot Robbie, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Anthony Anderson, Tiffany Haddish, Kenan Thompson, Kate Hudson, Sterling K. Brown y Susan Kelechi Watson.a esta relación de estrellas es la actriz latina, que apareció el año pasado en el filme "Birds of Prey" y en la serie "The Flight Attendant". Además, esta edición le abre las puertas aEn cuanto a las, dos películas de Netflix, "Mank" (seis candidaturas) y "The Trial of the Chicago 7" (cinco menciones) encabezan las clasificaciones en cine para optar a la estatuilla de los Globos de Oro. Le siguen de cerca "Promising Young Woman", "The Father" y "Nomadland", con cuatro nominaciones cada una.

Netflix también lideró las categoría dedicadas a la televisión, ya que "The Crown" (seis candidaturas) "Schitt's Creek" (cinco nominaciones) y "Ozark" (cuatro menciones) aparecen como las series que más aspiran al triunfo esa noche.