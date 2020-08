La investigación del covid, ¿acelerará la lucha contra otras enfermedades?

La pandemia de coronavirus podría acelerar el abordaje de otras patologías, como revela el hecho de que durante este periodo se han mejorado los procesos para el desarrollo de una vacuna eficaz contra la covid-19, aqunue de momento todavía no se ha logrado.

El CEO de la farmacéutica QualitecFarma, Óscar Mesa, explica en una entrevista a Europa Press que, a nivel burocrático, "cualquier mejora que nos pueda enseñar la pandemia para que en el futuro los procesos que rodean el desarrollo de medicamentos puedan reducirse siempre será bueno".

Pero no es fácil reducir esa burocracia "porque el control de todo lo que se hace tiene que ser muy exhaustivo, porque si no, estamos jugando con la salud de las personass. No puede haber ningún espacio para el error. La burocracia en cierto modo elimina errores".

El experto recuerda que en comparación con la gripe española, "cuando se tardaron más de 20 años para encontrar una vacuna", ahora el proceso en el coronavirus está siendo "muy rápido".

Vacunas "más o menos fiables"



Actualmente se está trabajando en muchas vacunas "más o menos fiables" y tratamientos eficaces contra el virus, como el remdesivir, que "en dos o tres años pueden salir" pero advierte de que la solución "no va a llegar mañana".

Mesa cree que ojalá la pandemia acelere la lucha contra otras enfermedades pero el sector farmacéutico "es uno de los más regulados a nivel mundial, tanto desde la investigación como la fabricación y puesta en el mercado".

En este sentido, recuerda que actualmente el desarrollo de medicamentos suele durar 15 años, por lo que cualquier reducción de este tiempo sería "bueno".

Respecto a los tratamientos, "si se está ahorrando tiempo es porque la mayor parte que se está estudiando son productos que ya tienen gran parte del proceso de desarrollo hecho".