De La Palma, a otra cosa

Vecinos de La Palma afectados por la erupción llamaban a los políticos a que no se olviden de ellos cuando las televisiones dejen de retransmitir en directo el acontecimiento. Ellos saben, como sabemos todos, que una vez calmadas las lavas, se las van a ver y desear para que se cumplan todas las promesas que se están haciendo estos días. Alguna otra erupción informativa se llevará la atención de ciudadanos y mandatarios, dejando en el olvido esta tragedia que ahora no nos podemos quitar de la cabeza. Basta echar una ojeada a lo que les preocupa ahora a los gobiernos y a los medios de comunicación la situación en la que siguen viviendo los afganos y, sobre todo, las afganas. Hace unas semanas, los alrededores del aeropuerto de Kabul eran el epicentro de la atención informativa mundial. En los vuelos fletados por los diferentes gobiernos del mundo salieron miles de personas que habían colaborado con la comunidad internacional durante años para intentar llevar (con más o menos acierto) algo de cordura a aquel país, pero otros muchos quedaron allí, a la intemperie de un régimen que los va a abrasar a la mínima. Todos éramos esos afganos y afganas, hasta que de repente nos hemos hecho todos palmeros y palmeras, y si te he visto, no me acuerdo. Otra desgracia, provocada por la naturaleza o por la aún más peligrosa naturaleza humana, vendrá en unos días o semanas a convertirnos en, qué sé yo, uzbekos y uzbekas. Y lo de La Palma quedará enterrado en lava.