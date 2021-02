Deporte es economía

LO advirtió el pasado miércoles la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que la apertura de la hostelería tras el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco puede suponer que cambie la tendencia en el número de contagios, ahora que habíamos logrado doblar la curva. Pues bien, teniendo esa espada de Damocles encima de nuestras cabezas, otro de los sectores afectados en los cada vez menos –afortunadamente– municipios rojos de la pandemia, el deporte escolar, está buscando con el mismo gabinete jurídico que también ellos vuelvan a la actividad. Es curioso lo de esa plataforma, Bultza Kirola, que como un anuncio nos venden a los padres que el deporte es salud, educación... y economía. Claro que están en su derecho en recurrir a Garrido y compañía saltando por encima del equipo de expertos del LABI –compuesto por esos médicos de cabecera que hicieron un cursillo de inmunología (Garrido dixit)–, pero, por favor, que, por lo menos, como han defendido desde el primer minuto la hostelería, vayan de cara y reconozcan que luchan por su economía, algo perfectamente legítimo, pero por lo menos no metan a nuestros hijos e hijas en su pelea. Porque si también logran volver a la actividad gracias a los tribunales, casi sería mejor que el LABI no pierda el tiempo y sea Garrido y compañía quienes decidan qué podemos hacer y qué no. Pero, claro, luego no nos llevemos la mano a la cabeza si tenemos que habilitar el BEC como si fuera un Isabel Zendal cualquiera.