aLGUIEN dice algo irónico sin faltar a nadie y lo despiden inmediatamente. En TVE hay rótulos y gráficos de vergüenza, pero el rotulador que puso Leonor se marcha de España, como su abuelo, ha tardado cero coma en ser fulminado. Y eso que no dijo ninguna mentira. La chiquilla se va a hacer un bachillerato internacional a Gales porque a su madre le mola el elitismo beautiful. Tampoco me extraña que la princesita se marche a un Hogwarts de pijos de casas reales y millonarios. Con los malos resultados españoles del informe Pisa, es natural que estudie en un internado exclusivo, así le enseñarán mejor que a su tía Cristina que firmaba los balances de Noos sin que le constara. Solo me quema que digan que los padres abonarán los 76.500 euros de coste con su asignación porque además de pagarles con nuestros impuestos, nos toman por imbéciles. Aunque no hace falta internarse en ningún castillo medieval para convivir con refugiados y becarios, bien podía haber ido a hacer el bachillerato a la Cañada Real. ¡Que se marche y que no vuelva! La infanta digo, no el guionista de La Hora de La 1, que ya ha anunciado en Twitter, con mucha guasa, que lo despiden como al abuelo de Leonor. Lo ha completado con el famoso vídeo del emérito diciendo: Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Que tenga cuidado. Si sigue así, igual le vemos en un juzgado imputado por injurias a la Corinna.

