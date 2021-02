No todo vale para todos

No ha habido esa "España en la que todo valía" a la que se refiere Luis Bárcenas en busca de una explicación y quién sabe si de un atenuante a las tropelías cometidas por él y por la cúpula del Partido Popular. Al menos, no ha existido como periodo de barra libre urbi et orbi para el delito. En ese tiempo del que el extesorero popular habla, millones de ciudadanos cumplían con sus obligaciones con la ley en toda su extensión: no robaban, no defraudaban, no extorsionaban, no se corrompían, no se enriquecían ilegalmente... La "España en la que todo valía", entendida como un espacio libre de cargas éticas para delinquir, solo existía en la mente y en la acción de delincuentes y aspirantes a delincuentes organizados en tramas dentro de poderes políticos y económicos. Existía entonces y existe ahora. Sería ingenuo pensar que la cultura del pelotazo, del blanqueo, de la comisión, de la financiación ilegal pasó a mejor vida. Hoy están saliendo a la luz los trapos sucios de los últimos veinte años, y dentro de veinte años asistiremos a los juicios por los casos de corrupción que se están produciendo en este mismo momento. Porque siempre ha habido y habrá quien considere que todo vale, que si el que está a mi lado se está lucrando de forma ilícita, tonto seré yo si no hago lo mismo. Es ley de vida en el ordenamiento jurídico de quien no atiende a escrúpulos, a ética y a moral. Ahora, en este minuto, todo está valiendo para alguien, pero que luego no nos metan a todos en el mismo saco apelando a "aquellos tiempos".