PABLO Casado se arremangó el otro día para coger la pala y hacerse la foto retirando nieve –aunque fuera diez segundos– de las puertas de un centro de salud. Después de eso, ya tiene para añadir a su currículum la licenciatura de Ingeniero de Minas y un doctorado en Arqueología. Inenarrable también el look de Ignacio Aguado (zapatos castellanos incluidos) para limpiar las calles. ¿A quién habrían quitado las palas esos notas para grabar el vídeo? Increíble. Aparece el manto blanco y todo el mundo tira de postureo o de photoshop. La Pedroche se quedó en bolas (otra vez) haciendo yoga sobre el hielo. El actor Paco León aprovechó para fotografiarse en una terraza en paños menores. Sergio Ramos entrenó sin camiseta (tampoco pasa nada porque se le congele la neurona). No faltaron Filomenas y Mortadelos haciendo el chorra. Y hubo quienes salieron con los esquís, la tabla de snowboard, y hasta los perros y el trineo. Igual eran de esos nuevos negacionistas... los nevacionistas. Los que dicen que la nieve que ha sepultado el centro de España es falsa y que no se derrite con el fuego de un mechero. En realidad, lo que más abunda entre los negacionistas son los cerebroplanistas. Sobre todo hablo de todos esos famosos que se quejan de que hay que salvar la cultura y luego, a la mínima, salen posando en gayumbos y tanga en las redes sociales. ¿Para cuándo una foto leyendo un libro?

