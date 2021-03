Otra pintada miserable

NUESTROS fantasmas del pasado son insistentes y persistentes. Unos auténticos pelmazos, en realidad. Y claro, tienen nostálgicos amorales con mucho mando en plaza y cero empatía que les echan pienso ideológico cada dos por tres. Qué hazaña, no sé si de un puñado de cachorros o de una reata de viejas glorias jatorras, la pintada que ayer apareció en el obelisco monumental del puente de Maria Cristina junto al que el pasado 30 de diciembre cayó al Urumea un coche de la Ertzaintza con dos agentes, uno de los cuales no pudo salir del agua. "Urteko salto onena" ("El mejor salto del año"), rezaba el graffiti hecho con esprai negro tirando de plantilla. Debería ser difícil imaginarse un alma lo suficientemente miserable como para evacuar semejante atrocidad. Por desgracia, conocemos de sobra el paisaje y el paisanaje como para que tal actitud ni siquiera nos sorprenda. Ese tipo de seres despiadados que celebran la muerte de los señalados como enemigos del pueblo con profusión de regüeldos como si tuviera una gracia del copón es una parte no pequeña –tampoco mayoritaria, ojo– de nuestros conciudadanos. Y si se conducen por la vida así es, lisa y llanamente, porque pueden. Al fin y al cabo, no son más que escribas al dictado de lo que proclaman sin el menor atisbo de pudor sus amados líderes políticos.