Cordero Vega acertó con tanto VAR

EL colegiado cántabro tuvo mucho trabajo con el VAR en un derbi de guante blanco. Cordero Vega estuvo bien en la visión del juego, no falló en la colocación, correcto disciplinariamente y neutral en sus decisiones. También anduvo fino a la hora de descontar el tiempo extra en el segundo acto. Por eso le doy un 8 de nota por su labor. En el primer gol del Athletic no hay fuera de juego de Iñaki Williams. Un central del Eibar habilita al delantero bilbaino, que asiste a la perfección al bigoleador de ayer. Cuando chuta este, Raúl García e Iker Muniain, que están por delante del balón, no interfieren en la trayectoria del disparo. En el segundo tiempo, nada más salir Villalibre al terreno de juego, se le anula un gol a Williams tras recibir un pase medido del gernikarra. El Búfalo está en fuera de juego por milímetros, concretamente por la punta de la bota. En el minuto 86, el conjunto armero, en la jugada del segundo gol de Unai López, reclama falta de Raúl García sobre Arbilla. La verdad es que es una desconsideración de ambos, por lo que Cordero Vega acertó en no señalar nada y dar por válido el gol de la victoria del Athletic. Tres importantes puntos para el conjunto de Gaizka Garitano.