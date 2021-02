Terrores humanos

NO recuerdo quién era, la verdad, pero sí que era un autor especialmente inspirado en el género del terror y la fantasía –el psicológico, la opresiva sensación de amenaza; no el gore, de víscera y hemoglobina desbocadas–, el que confesaba que escribía sobre sus miedos y que estos no eran el dolor o la muerte sino la pérdida, el no seguir siendo o teniendo. Me ha venido a la memoria porque, en estos tiempos en los que los miedos tienen tanto que ver con la inseguridad de lo desconocido –cuándo estaremos inmunizados, cuántas vidas y empleos se perderán, etc– en la superficie de nuestro tejido social, la primera capa de nuestro terror es más inmediata, más física incluso, aunque en muchos casos no tenga que ver con el dolor. El terror a perder nuestro proyecto profesional o de negocio o nuestra calidad de vida, se imponen al miedo a perder la vida misma. Allí donde la amenaza a la salud no es directa, pesa más el miedo a dejar de ser. Buscamos argumentos para seguir siendo y haciendo lo que somos y hacemos por encima de garantías de seguridad compartida. Las restricciones no se cuestionan por su eficacia sino porque obligan al cambio. La "nueva normalidad" repugna porque implica renunciar a la vieja. Los terrores más humanos, los más incontrolables, llevan muchas veces a su negación. De eso también van los debates de esta pandemia.