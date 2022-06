Al señor Artetxe

En su columna Avales y Sentimientos dice que los precandidatos no soltaron prenda de su programa, pero en la rueda de prensa de Aretxabaleta dejó claros varios puntos que sí interesan a los socios. Entre ellos, el impulso al femenino desde la creación de equipos en centros escolares, defender la filosofía existente poniendo el objetivo en Europa, contratos por objetivos y gente especializada para Lezama. Por su parte, los del área económica de Barkala dejaron claro que se gastarán todo en el campo. Y todos sabemos que se refieren al de San Mamés, donde tenemos bastantes jugadores cobrando demasiado para su rendimiento y productividad. Y Uriarte dejó claro que antes de presentarse ya tenía apalabrados todos los avales necesarios, con todas esas empresas que tiene por detrás. Empresas que todos sabemos que no están por amor al arte. Menciona también que no faltaron pullas en las precandidaturas, pero las pullas vienen sobre todo por parte de los medios de comunicación y por gente como Monje y Elejalde, que parece que si no opinas como ellos, no tienes ni derecho a opinar, ni cerebro. Por otro lado, una de las "meteduras de pata" que mencionas, que ni es metedura de pata ni es nada, es simplemente lo que piensa, es de Uriarte cuando dijo en el programa de Monje: 1) que debemos fijarnos en equipos como el Villarreal que se financian con fondos de inversión; y 2) que debemos fijarnos en equipos con escuelas deportivas, porque Lezama está mal. Bueno, pues que sepa que Lezama acaba de ganar un premio a su gran trabajo de verdadera cantera, y que nuestro club se nutre perfectamente de sus socios, no necesita fondos de inversión. También menciona que la cantidad de avales pilló al personal con el pie cambiado, porque Jon Uriarte tuvo muchos. A mí no me pilló por sorpresa. Alguien que se presenta tan tarde es porque tiene todo apalabrado, además de presentarse lloriqueando por ellos, algo que me demostró que estaba mintiendo.