Ucrania y Aitor Esteban

He escuchado el discurso del señor Esteban y me ha parecido magnífico. Exacto, Putin quiere que Ucrania no sea independiente, le interesa mucho volver a anexionarla para Rusia y, así, seguir después con otras naciones que fueron libres y de las que la URSS se fue apropiando. Los ucranianos se tienen que defender y los demócratas debemos ayudarlos. No veo que las demás naciones se estén involucrando como deben. Y, finalmente, sí, Putin es un autócrata y no se le puede permitir hacer lo que quiera, porque continuará con sus ansias expansionistas. Mi enhorabuena al señor Esteban por este discurso tan aclarador.