Carta a Putin

Cuando estaba en la KGB, todavía en la Unión Soviética, a los países que querían la independencia, los machacaron usando esa forma muy soviética entonces, muy rusa ahora, de apoyar militarmente a los que les permiten el paso a los mares y al control del país. ¿Se acuerda de lo que hicieron en Georgia? Sí, donde nació Stalin. Allí, la excusa fue Abjasia, un territorio más de Georgia. Los tanques, armamento y militares rusos se hicieron dueños de la situación, reventando centrales eléctricas, dejando al país, Georgia, sin electricidad, obligando a los refugiados de su país a malvivir donde podían, violando y masacrando mujeres embarazadas y demás lindezas que se hacen en las guerras coloniales y buscando salidas a uno de los mares que antes eran de Rusia. ¿Le recuerdo más masacres y barbaridades que sabe usted manejar muy bien? Ucrania es Ucrania, no Rusia. Por muchos rusos que hayan ido a Ucrania sigue siendo Rusia. En eso son como los americanos, que primero introducen la Coca Cola y luego mandan a la flota y el ejército para defender los intereses democráticos del mercado. La historia de siempre. Señor Putin, empiece a pensar que Rusia ya no es la de antes y la Unión Europea y los americanos, que son como usted de imperialistas con un toque más moderno, no se van a dejar ganar terreno. ¡Ojo al parche!