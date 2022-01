Escribo en nombre de mi ama, una mujer viuda que percibe una pensión de la Seguridad Social que, como ustedes pueden imaginar, no le da para muchas alegrías. No es esa la cuestión por la que escribo, dado que como ella, entiendo existen cientos de viudos y viudas en igual forma y condición y sin nadie que les apoye. El sonrojo me llega cuando veo el cargo que se produce en la cuenta corriente que mantiene en BBK, con el fin de percibir el ingreso de su pensión; por otro lado condición indispensable esta, la de mantener una cuenta corriente en una entidad bancaria. Como digo, el sonrojo me llega a la hora de conocer el importe que dicha entidad le cobra por el mantenimiento de su cuenta: 100 euros anuales. Se imaginan lo que supone la merma de 100 euros a una pensión de viudedad... Y pensar que fue creada como entidad de bien social...