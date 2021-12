No salimos de una y entramos en otra; menuda racha, y mientras sigan ustedes hociconeando la vida política que no da descanso. Vieron ustedes aquel que dijo, donde dice digo, señor Rajoy, cargado de sus imbecilidades que todo el mundo le ríe las gracias, mientras él, sale airoso de cualquier atisbo de ser perjudicado civil o penalmente. Menuda guasa he pensando hoy, si esto pasase en cualquier país europeo, muchas y muchos ya estarían en las filas del paro. Hoy he pensando que los líderes políticos de los grandes partidos no se asemejan en nada al talante del pueblo que les ha elegido, pues siguen teniendo por bandera la mentira, la desfachatez y el egoísmo.